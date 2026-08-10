3. Kreisklasse Süd: Der 1. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Hier ist eine überarbeitete Version des Spielberichts mit abwechslungsreicherem Vokabular und ohne die typischen Floskeln:

Zunächst sah es nach einer Überraschung aus, als M. Eßer die Gäste bereits in der 6. Minute früh in Front brachte. Die Heimmannschaft schüttelte diesen Rückschlag jedoch schnell ab und übernahm die Kontrolle. M. Sonntag stellte nach 20 Minuten den Ausgleich her, bevor K. Zimmermann das Spiel knapp zehn Minuten später (29.) zugunsten des TSV Debstedt II wendete. Bis zum Pausenpfiff drängte das Heimteam unermüdlich weiter und belohnte sich für den Aufwand: B. Tamircan (34.) sowie erneut M. Sonntag (44.) sorgten für einen überaus beruhigenden 4:1-Vorsprung zur Halbzeit.

In der zweiten Spielhälfte hielt die Dominanz der Gastgeber unvermindert an. Nach gut einer Stunde war es wieder B. Tamircan, der das fünfte Tor für sein Team beisteuerte (62.). In den letzten Minuten brach die gegnerische Defensive dann völlig ein. J. Grother trug sich in der 85. Minute in die Torschützenliste ein, gefolgt von einem blitzschnellen Doppelpack durch C. Harjes (87., 89.), der das enorm deutliche 8:1-Endergebnis besiegelte.

Nach einer halben Stunde ohne Treffer war es M. Scholz, der in der 33. Minute nach einem Zuspiel von Jakob Fick die Führung für den SV Spieka II besorgte. Dieser knappe Vorsprung hatte auch beim Gang in die Kabinen Bestand. Direkt nach dem Seitenwechsel schlugen die Gäste eiskalt zu: B. Köster nutzte die Passivität der Hintermannschaft aus und glich in der 49. Minute zum 1:1 aus. Die Begegnung war nun völlig offen und stand auf der Kippe, ehe sich die Platzherren in der Schlussphase entscheidend durchsetzten. J. Falk netzte in der 73. Minute zum umjubelten 2:1 ein und sicherte seinem Team damit den hart erarbeiteten Heimerfolg.

Ein wahrer Offensivwirbelwind fegte über den Platz: Die Heimmannschaft erwischte einen absoluten Traumstart und überrollte den Gegner in der Anfangsphase förmlich. Bereits nach zwei Minuten brachte P. Henkel den TSV Wehdel (9er) II mit 1:0 in Führung. Was danach folgte, glich einer Machtdemonstration. M. Behrendt schlug eiskalt zu und schraubte das Ergebnis mit einem schnellen Doppelpack innerhalb von nur einer Minute (6., 7.) auf 3:0 nach oben. Die Defensive der Gäste wusste kaum, wie ihr geschah, und musste durch M. Beinker in der 9. Minute direkt das vierte Gegentor hinnehmen. Noch vor dem Gang in die Kabinen baute M. Behrendt mit seinem dritten Streich in der 30. Minute den Vorsprung auf ein deutliches 5:0 aus. Auch nach Wiederbeginn dachten die Hausherren nicht ans Schonen. M. Behrendt trug sich in der 55. Minute erneut in die Torschützenliste ein. P. Henkel legte in der 63. Minute das 7:0 nach, ehe M. Behrendt mit seinem fünften Treffer des Tages in der 67. Minute auf 8:0 erhöhte. Den Schlusspunkt unter diese völlig einseitige Angelegenheit setzte schließlich Kamil Daniel Kruk, der in der 73. Minute den 9:0-Endstand besorgte.

Die Auswärtsmannschaft übernahm von Beginn an das Kommando und legte einen furiosen Start hin. Bereits in der 8. Minute brachte Jan-Ole Kohlhorst – nach Vorlage von Justin Flint – die Gäste mit 0:1 in Front. Nur drei Minuten später half das Heimteam unfreiwillig nach: Ein Eigentor von Câtâlin Mihalache sorgte für den frühen 0:2-Rückstand aus Sicht von BW Stubben (11.). Die SG FAW blieb spielbestimmend und hielt den Druck hoch. Vor dem Pausenpfiff schlug Jonas Tietjen noch einmal eiskalt zu: Nach einem erneuten Zuspiel von Flint traf er per Distanzschuss zum 0:3 (31.), womit die Weichen bereits im ersten Durchgang klar auf Auswärtssieg gestellt wurden. Der zweite Abschnitt begann direkt mit einem sportlichen Schlagabtausch. Kaum war die Partie wieder angepfiffen, erhöhte Diogo Barroqueiro auf 0:4 (47., Vorarbeit wiederum Flint). Doch die Hausherren zeigten Moral und gaben sich nicht geschlagen: Fast im direkten Gegenzug antwortete Jan Müller mit dem ersten Treffer für Stubben (48., Assist: Michael Liedtke). In der Schlussphase wurde es dann sogar noch einmal kurz spannend, als Michael Liedtke nach Vorlage von Maciek Lubos auf 2:4 verkürzte (78.). Die Gäste ließen sich den Erfolg jedoch nicht mehr nehmen – Diogo Barroqueiro machte mit seinem zweiten Tor des Tages nach einem weiteren Assist von Flint in der 80. Minute den 2:5-Endstand perfekt.

Früh im Spiel rissen die Gäste das Heft des Handelns an sich: Daniel Ermolenko brachte Meckelstedt in der 11. Minute mit 0:1 in Front. Die Heimmannschaft benötigte etwas Anlaufzeit, um sich zu sortieren, schlug dann aber kurz vor dem Gang in die Kabinen zu. Eric Kaib traf in der 44. Minute zum Ausgleich und stellte den 1:1-Pausenstand her. Nach dem Seitenwechsel neutralisierten sich beide Abwehrreihen größtenteils. Weder Land Wursten II noch Meckelstedt fanden die offensive Lücke für den entscheidenden Treffer, sodass es am Ende bei der Punkteteilung blieb.

In einer lange Zeit hart umkämpften und torlosen Begegnung schien sich ein Unentschieden anzudeuten. Doch kurz vor dem Schlusspfiff fiel doch noch die Entscheidung: In der 88. Minute profitierte Sievern II von einem Eigentor durch Daniel Grave, das den späten und umjubelten 1:0-Heimsieg perfekt machte. Spieltext Sievern II - SG Neuenw./Krem... III