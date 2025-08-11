3. Kreisklasse Süd: Der 1. Spieltag

– Foto: Thies Meyer

Der 1. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Am ersten Spieltag kam es zu einer eindrucksvollen Vorstellung der SG Neuenw./Krempel/Holße Il, die die SG BW Stubben II mit 8:0 besiegte. Marcin Orawiec eröffnete in der 11. Minute den Torreigen, gefolgt von einem Doppelschlag von Fabian Deicke (37., 38. Minute). Louis Preuss und Nico Kock erhöhten auf 5:0 und 6:0, bevor Emil Struß und Deicke in der Schlussphase den Endstand herstellten. Schiedsrichter

In einem spannenden Auftaktspiel setzte sich der FC Lune III mit 3:2 gegen den TSV Sievern III durch. Leon Drahn brachte die Gäste früh in der 15. Minute in Führung. Christoph Karsten glich in der 38. Minute aus, doch Drahn traf erneut in der 60. und 67. Minute zum 1:3. Bünyemin Karakaya verkürzte in der 79. Minute, doch der Ausgleich blieb aus.

In der ersten Halbzeit brachte Daniel Buck die Gäste in der 41. Minute nach Vorarbeit von Jonas Peter in Führung. Kurz darauf, in der 44. Minute, erhöhte Bennett Köster mit einer direkt verwandelten Ecke auf 2:0. Nach der Pause verkürzte Kilian Zimmermann in der 52. Minute für Debstedt II auf 1:2. Doch die SG WDB II ließ nicht locker: Jonas Rohen traf in der 65. Minute, gefolgt von einem weiteren Treffer in der 82. Minute, diesmal vorbereitet von Maurice Hartmann. Dann erhöhte Daniel Buck auf 5:1, bevor Maurice Hartmann in der 88. Minute den Schlusspunkt zum 6:1 setzte.

Im ersten Saisonspiel zeigte der FC Land Wursten III eine beeindruckende Leistung und besiegte den TSV Wehdel mit 10:3. Jan Hajek eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, gefolgt von einem weiteren Treffer nur sieben Minuten später. Marlon Beinker verkürzte für Wehdel auf 2:1, doch Jerom Kessener und Nils Behnke erhöhten schnell auf 5:1. Lasse Wichmann und Kessener sorgten vor der Pause für das 7:1. Nach der Halbzeit traf Mika Behrendt für Wehdel, doch Lukas Stöven und Jonathan Brockmann machten den Sieg klar. Philip Henkel erzielte den letzten Treffer.