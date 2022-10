3. Kreisklasse ST.II: WDBL III feiert Auswärtssieg Spitzenreiter siegt ohne zu spielen +++ Langens Tormaschine läuft auf Hochtouren

Die Tormaschine des TV Langen II läuft auf Hochtouren. Am Mittwoch fegte der TV die SG FAW III mit 11:2 vom Platz und am Sonntag musste der FC Lune III mit einer Packung den Heimweg antreten. 6:1 für den TV Langen II hieß es am Ende. Bei den Gästen traf wieder einmal Hauke Glaser, der in der Torschützenliste den zweiten Platz belegt.