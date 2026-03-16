3. Kreisklasse Nord: Vorsprung von Althemmoor wächst weiter an Geestland IV stolpert beim Vorletzten +++ Meckelstedt jubelt nach Dicke-Dreierpack von FuPa Cuxhaven · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

In der 3. Kreisklasse Nord bahnt sich eine frühzeitige Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen an. Spitzenreiter FC Althemmoor erledigte seine Aufgabe erneut souverän, während der FC Geestland IV überraschend patzte.

Den 16. Spieltag eröffneten die Spielvereinigung BISON III und die Spielvereinigung Mittelstenahe am Freitagabend. Alexander Gogolev traf in Ihlienworth früh zum 0:1. Bis zur 65. Minute hielten die Hausherren die Begegnung aber offen. Nach dem 0:2 durch Szymon Kalinowski, der bereits den Führungstreffer einleitete, zog der Tabellendritte davon. Pascal Heidtbrock sowie Kevin Ahrens (2) erhöhten in der Folge auf 0:5.

Einen mitreißenden Schlagabtausch lieferten der SV Meckelstedt und SV Spieka. Die Partie bot gleich mehrere Wendungen. Den Anfang machten die Gastgeber mit dem 1:0 durch Kevin Patjens in der 21. Minute. Doch Spieka antwortete prompt durch Nils Schubart (31.). Zehn Minuten nach dem Seitenwechsel erzielte das 1:2. Meckelstedt meldete sich aber zurück, und zwar durch Sebastian Dicke, der in der 78. Minute zum 2:2 traf. Nur fünf Zeigerumdrehungen darauf gelang Dicke das 3:2. Scholz fand nochmals eine Antwort, doch eine Punkteteilung gab es dennoch nicht. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte Dicke das umjubelte 4:3-Siegtor.

Für die große Überraschung des Spieltages sorgte die SG Nordholz/Oxstedt II. Sie trotzte dem FC Geestland IV ein Remis ab. Manuel Costa Romero gelang nach 65 Minuten das Führungstor für den Außenseiter. Akashdeep Singh glich aus und verhinderte damit die zweite Niederlage am Stück für den Zweitplatzierten, der die Tabellenspitze mittlerweile vollends aus den Augen verloren hat.

Der Erstplatzierte FC Althemmoor fuhr parallel seinen 14. Sieg im 15. Saisonspiel ein. Dieser geriet zu keinem Zeitpunkt in Gefahr. Florian Holtz netzte gleich dreimal ein. Am Ende stand es 5:1, wobei die Gäste von der SG NKH III erst kurz vor Schluss durch Lion Schlake zum Ehrentor kamen.