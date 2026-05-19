3. Kreisklasse Nord: Torfestival in Meckelstedt

– Foto: Thies Meyer

In der 3. Kreisklasse Nord steht der FC Althemmoor bereits als Meister fest. Auf den Plätzen dahinter herrscht noch reichlich Bewegung. Die Spielvereinigung Mittelstenahe und der SV Meckelstedt präsentierten sich offensiv jeweils sehr gut aufgelegt.

Nach fünf Pleiten am Stück - einen Nichtantritt miteingeschlossen - kehrte die Reserve der SG Nordholz/Oxstedt in die Erfolgsspur zurück. Jose-Manuel Costa-Romero und Bennet Geidies waren für den Heimerfolg über die Spielvereinigung BISON III verantwortlich.

Die dritte Mannschaft der SG Nordholz/Oxstedt musste dagegen eine deutliche Niederlage hinnehmen. Sie hatte der klar favorisierten Spielvereinigung Mittelstenahe von Beginn an nichts entgegenzusetzen. So schnürte Pascal Heidtbrock bereits im ersten Abschnitt einen lupenreinen Hattrick binnen 23 Minuten. Darüber hinaus trafen Thorben Grotheer (2), Michel-Andrew Klinder und Jamiro Michael beim ungefährdeten 7:0-Auswärtserfolg.

Schon am Mittwochabend duellierten sich die Zweitvertretungen von Spieka und Hollen-Nord um Rang vier. Bis in die vierte Minute der Nachspielzeit schaute es nach einer Nullnummer aus, ehe Elias Schröder zum goldenen Tor einnetzte - 0:1.

Die Rückrundentabelle führt weiterhin unangefochten der SV Meckelstedt an, der auch das zehnte Spiel für sich entschied. Mit der SG Am Dobrock III lieferte er sich einen offensiven Schlagabtausch, hatte aber stets das Heft des Handelns in der Hand. Besonders Daniel Borm stellte wieder einmal seine Torjägerqualitäten unter Beweis und trug maßgeblich zur 5:2-Pausenführung bei. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Fynn Luka Stuthmann. Danach betrieben die Gäste durch Viacheslav Harin sowie Yurii Kharchenko noch Ergebniskosmetik.

Das Publikum in Krempel bekam keine Tore geboten. Die SG NKH III sowie der TSV Otterndorf II - mit Abstand die beste Defensive der unteren Tabellenhälfte stellend - blieben in ihren Abschlüssen jeweils glücklos, nahmen aber zumindest einen Punkt mit.