3. Kreisklasse Nord: Spieka-Reserve siegt erneut deutlich

Am achten Spieltag der 3. Kreisklasse Nord tat sich Spitzenreiter FC Althemmoor erstaunlich schwer, fuhr aber dennoch den nächsten Sieg ein. Souveräner erledigten die Reserven des TSV Hollen-Nord und SV Spieka ihre Aufgaben.

Es geht weiter bergauf für die Zweitvertretung des FC Wanna-Lüdingworth. Nach dem Sieg bei Nordholz/Oxstedt II (5:1) sowie dem Weiterkommen im Pokal gegen Geestland IV sprang am Sonntag ein Punkt gegen Meckelstedt heraus. Dabei agierte Wa-Lü aufgrund einer Roten Karte gegen Jannes Wettwer über eine Stunde in Unterzahl. Malte Wettwer gelang dennoch das 1:0, das Murat Momcila erst in der Schlussphase egalisierte.

Erneut in starker Verfassung präsentierte sich der SV Spieka II, der den nächsten deutlichen Sieg einfuhr. Jan Rinkewitz trug dazu wieder einmal entscheidend mit drei Toren bei. Vor einer Woche netzte er in Krempel sogar viermal ein. Neben Rinkewitz verbuchte Sven Peters einen Doppelpack, sodass der SVS mit 5:0 gegen Otterndorf II gewann.

Eine Reaktion auf das ernüchternde Pokalaus bei Wa-Lü II zeigte der FC Geestland IV und etablierte sich fest in der Spitzengruppe. Er bezwang vor rund 80 Zuschauenden die punktgleich in die Begegnung gegangene dritte Mannschaft der Spielvereinigung BISON mit 2:0. Akashdeep Singh sowie Christian Theinert, die beide von Leonard Zygowski eingesetzt wurden, waren für die Tore verantwortlich.

Weiter von Rang eins grüßt der FC Althemmoor. Er besaß jedoch große Mühe mit der SG Am Dobrock III, die bislang erst vier Zähler einsammelte. 90 Minuten lang fielen keine Treffer. Dann gelang Roj Mahmud das erlösende 1:0, weshalb sein Team weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den TSV Hollen-Nord II besitzt.

Der Zweitplatzierte, der im direkten Duell mit 0:4 unterlag, wurde seiner Favoritenrolle in Oxstedt gerecht. Beim souveränen 5:2-Erfolg trugen sich gleich vier verschiedene Akteure in die Torschützenliste ein. Justin Kalkbrenner traf sogar doppelt. Auf der Gegenseite gelangen Dennis Böckmann die beiden Ehrentore für die sich tapfer wehrenden Hausherren.