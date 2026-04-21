3. Kreisklasse Nord: Spektakel in Spieka und Oxstedt Althemmoor schafft in der Schlussphase Klarheit +++ Meckelstedt siegt einfach weiter von FuPa Cuxhaven · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Fast fünf Tore im Schnitt boten die Partien des 20. Spieltages der 3. Kreisklasse Nord. Die Spitzenteams vom FC Althemmoor und der Spielvereinigung Mittelstenahe gerieten dabei durchaus in Bedrängnis, blieben aber siegreich.

Die dritte Mannschaft der SG Am Dobrock III ging in 2026 bislang komplett leer aus. Ihre Flaute beendete sie im Heimspiel gegen die Spielvereinigung BISON III. Den Gästen gelang es zwar, das frühe 1:0 von Stepan Onysko zu egalisieren, doch mehr als der Ausgleich durch Joshua Foltmer sprang nicht heraus.

Die Spielvereinigung Mittelstenahe fügte in der Vorwoche Tabellenführer Althemmoor die erste Saisonniederlage zu. Beflügelt von dem Coup begann sie bei der SG Nordholz/Oxstedt III dominant und führte schon nach 36 Minuten mit 3:0. Die Hausherren betrieben anschließend nicht nur Schadensbegrenzung, sondern arbeiteten sogar an einem Comeback. Sie kamen sowohl auf 2:3 als auch auf 3:4 heran, mussten sich aber trotz des leidenschaftlichen Auftritts geschlagen geben.

Nach der Niederlage in Mittelstenahe wurde der FC Althemmoor erneut vor eine größere Herausforderung gestellt. Das frühe 1:0 von Florian Holtz konterte der TSV Hollen-Nord II durch Elias Schröder. Bis zur 69. Minute blieb es beim 1:1, ehe Mustafa Cali den Spitzenreiter auf die Siegerstraße brachte. Mohamad Aldibo und Daniel Scheuert erhöhten in der Folge auf 4:1.

Rang drei festigte der FC Geestland IV, der beim Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III durch Akashdeep Singh nach einer knappen Viertelstunde in Führung ging. Danach blieb es bis in die Endphase hinein beim knappen Vorsprung, bis ein Doppelschlag den standesgemäßen 3:0-Auswärtserfolg besiegelte.

Die torreichste Begegnung des Sonntages fand in Spieka statt, wo die Hausherren furios begannen und schon nach 36 Minuten mit 3:0 führten. Unter anderem traf Andreas Wittke doppelt. Nico Merkin erzielte umgehend das Anschlusstor, was Jonas Falk noch vor der Pause erwiderte. Nach dem Seitenwechsel ging es munter weiter mit dem Scheibenschießen. Spannung kam allerdings nicht mehr auf. Neuenwalde/Krempel/Holßel III trug erheblich zu einem unterhaltsamen Nachmittag bei, konnte die 6:3-Niederlage aber nicht verhindern.