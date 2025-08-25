3. Kreisklasse Nord: Spektakel in Spieka

– Foto: Andreas Harneit

Der dritte Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte einige sehr unterhaltsame Begegnungen. Hervor stach das Auftaktspiel zwischen dem SV Spieka II und SV Meckelstedt, in dem die Gäste gleich drei Rückstände konterten.

Die Spielvereinigung Mittelstenahe war eine von zwei Mannschaften, die ihre ersten beiden Begegnungen gewann. In Odisheim stand sie nach dem Seitenwechsel jedoch auf verlorenem Posten, obwohl nach dem 1:0 von Florian Reyelts ein Eigentor von Felix Albern den Ausgleich brachte (64.). Keine 180 Sekunden später traf Bjarne Horeis zur neuerlichen Führung für die Spielvereinigung BISON III, die in der Endphase durch Matthias Schwarz noch auf 3:1 erhöhte und in der Tabelle an Mittelstenahe vorbeizog.

Ebenfalls am Freitagabend lieferten sich der SV Spieka II und der SV Meckelstedt einen packenden Schlagabtausch. Die Hausherren legten stets vor. Jan Rinkewitz brachte sie gleich dreimal in Führung. Als Paul Müller noch auf 4:2 erhöhte, schien die Begegnung entschieden. Der SVM meldete sich allerdings eindrucksvoll zurück. Henrick Finck, Murat Momcila, Arthur Schulz und Sebastian Braun erzielten die Tore, die letztlich den 4:4-Endstand besiegelten.

Klare Verhältnisse herrschten hingegen in Ringstedt. Der FC Geestland IV dominierte von Beginn an, führte bereits nach 26 Minuten mit 4:0 gegen eine überforderte SG Nordholz/Oxstedt II und siegte letztlich mit 7:0. Über einen Doppelpack erfreuten sich Stefan Brauer sowie Leonard Zygowski.

Von der Spitze grüßt der FC Althemmoor. Er ließ auch bei der dritten Mannschaft der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel nichts anbrennen. Mustafa Cali per Doppelpack sowie Florian Holtz sorgten für den ungefährdeten 3:0-Erfolg. Schlussmann Thommy Weitze verbuchte damit im dritten Spiel die dritte weiße Weste.

Torlos - eine wahre Rarität in der 3. Kreisklasse - trennten sich dagegen die SG Am Dobrock III und die Otterndorfer Reserve. Beide Mannschaften besaßen ihre Möglichkeiten, blieben aber im Abschluss glücklos und müssen damit weiter auf den ersten Saisonsieg warten.