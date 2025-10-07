3. Kreisklasse Nord: Singh mit spektakulärem Hattrick für Geestland IV

– Foto: Thies Meyer

Der neunte Spieltag der 3. Kreisklasse Nord brachte zumeist eindeutige Resultate, wobei einzelne Akteure als Torjäger herausragten. Die Spitzenteams vom FC Althemmoor, SV Spieka II sowie FC Geestland IV überzeugten auf ganzer Linie.

Schon am Mittwochabend legte der Spitzenreiter aus Althemmoor einen dominanten Auftritt bei der Spielvereinigung BISON III hin und führte schon zur Pause nach Toren von Roj Mamud sowie Florian Holtz (2) mit 3:0. Den Vorsprung gab der Gast nicht mehr aus der Hand. Dabei profitierte er auch von einem verschossenen Foulelfmeter durch Bjarne König.

Klare Verhältnisse herrschten zum Ende hin auch in Mittelstenahe. Die Spielvereinigung musste jedoch hart arbeiten für ihren vierten Saisonsieg. Denn bis eine Viertelstunde vor Schluss - beide Teams waren zu diesem Zeitpunkt bereits um einen Spieler dezimiert - stand es 2:1. Dann traf Niklas Heidtbrock und sorgte für die Entscheidung. Ein Eigentor von Henrik Finck besiegelte den 4:1-Endstand.

Die dritte Mannschaft der neuformierten SG Am Dobrock ließ keinerlei Zweifel am Sieg aufkommen. Sie dominierte das Heimspiel gegen die SG Nordholz/Oxstedt II. Besonders gut aufgelegt zeugte sich Patrick Schueler, der gleich einen Viererpack verbuchte. Zudem netzte Luca Seeborg ein, sodass ein ungefährdeter 5:0-Erfolg zu Buche stand.

Der FC Geestland IV geriet in Krempel zwar bereits nach acht Minuten durch Michael Schulz ins Hintertreffen, fuhr aber dennoch einen souveränen Sieg ein. Denn anschließend legte sie einen überlegenden Auftritt hin, bog den Rückstand um und zog in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs davon. Akashdeep Singh gelang zwischen der 46. und 50. Minute ein lupenreiner Hattrick - gleichbedeutend mit der 5:1-Führung. In der Endphase betrieb die SG NKH III noch Ergebniskosmetik.

Schon am Samstag festigte die Reserve aus Spieka den zweiten Tabellenplatz. Sie schaffte schon in der Anfangsphase klare Verhältnisse. Nach 25 Minuten stand es in Wanne 0:3. Der seit Wochen herausragend aufgelegte Jan Rinkewitz (2) sowie Andreas Wittke zeigten sich für die Tore verantwortlich. Rinkewitz stellte zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den 0:4-Endstand her.