 2025-10-02T08:44:29.515Z

Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

3. Kreisklasse Nord: Singh mit spektakulärem Hattrick für Geestland IV

Am Dobrock III feiert Viererpacker Schueler +++ Althemmoor und Spieka-Reserve marschieren

Verlinkte Inhalte

3. KK Cuxhaven Nord
Meckelstedt
Geestland IV
TSV Hollen-Nord (9er) II
SG Nordholz II

Der neunte Spieltag der 3. Kreisklasse Nord brachte zumeist eindeutige Resultate, wobei einzelne Akteure als Torjäger herausragten. Die Spitzenteams vom FC Althemmoor, SV Spieka II sowie FC Geestland IV überzeugten auf ganzer Linie.

Mi., 01.10.2025, 20:00 Uhr
SpVgg BISON (9er)
SpVgg BISON (9er)SpVgg BISON (9er) III
FC Althemmoor
FC AlthemmoorAlthemmoor
0
3
Abpfiff
+Video

Schon am Mittwochabend legte der Spitzenreiter aus Althemmoor einen dominanten Auftritt bei der Spielvereinigung BISON III hin und führte schon zur Pause nach Toren von Roj Mamud sowie Florian Holtz (2) mit 3:0. Den Vorsprung gab der Gast nicht mehr aus der Hand. Dabei profitierte er auch von einem verschossenen Foulelfmeter durch Bjarne König.

So., 05.10.2025, 14:00 Uhr
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
SV Meckelstedt
SV MeckelstedtMeckelstedt
4
1
Abpfiff

Klare Verhältnisse herrschten zum Ende hin auch in Mittelstenahe. Die Spielvereinigung musste jedoch hart arbeiten für ihren vierten Saisonsieg. Denn bis eine Viertelstunde vor Schluss - beide Teams waren zu diesem Zeitpunkt bereits um einen Spieler dezimiert - stand es 2:1. Dann traf Niklas Heidtbrock und sorgte für die Entscheidung. Ein Eigentor von Henrik Finck besiegelte den 4:1-Endstand.

Fr., 03.10.2025, 19:00 Uhr
SG Am Dobrock (9er)
SG Am Dobrock (9er)SG Am Dobrock (9er) III
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
5
0
Abpfiff

Die dritte Mannschaft der neuformierten SG Am Dobrock ließ keinerlei Zweifel am Sieg aufkommen. Sie dominierte das Heimspiel gegen die SG Nordholz/Oxstedt II. Besonders gut aufgelegt zeugte sich Patrick Schueler, der gleich einen Viererpack verbuchte. Zudem netzte Luca Seeborg ein, sodass ein ungefährdeter 5:0-Erfolg zu Buche stand.

So., 05.10.2025, 15:00 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
3
5
Abpfiff

Der FC Geestland IV geriet in Krempel zwar bereits nach acht Minuten durch Michael Schulz ins Hintertreffen, fuhr aber dennoch einen souveränen Sieg ein. Denn anschließend legte sie einen überlegenden Auftritt hin, bog den Rückstand um und zog in der Anfangsphase des zweiten Durchgangs davon. Akashdeep Singh gelang zwischen der 46. und 50. Minute ein lupenreiner Hattrick - gleichbedeutend mit der 5:1-Führung. In der Endphase betrieb die SG NKH III noch Ergebniskosmetik.

Sa., 04.10.2025, 17:30 Uhr
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
0
4
Abpfiff

Schon am Samstag festigte die Reserve aus Spieka den zweiten Tabellenplatz. Sie schaffte schon in der Anfangsphase klare Verhältnisse. Nach 25 Minuten stand es in Wanne 0:3. Der seit Wochen herausragend aufgelegte Jan Rinkewitz (2) sowie Andreas Wittke zeigten sich für die Tore verantwortlich. Rinkewitz stellte zehn Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den 0:4-Endstand her.

Do., 16.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
19:30

Das Spiel wird am 16. Oktober ausgetragen.

Mehr Informationen zum Amateurfußball im Landkreis Cuxhaven

Aufrufe: 07.10.2025, 07:00 Uhr
FuPa CuxhavenAutor