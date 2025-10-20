 2025-10-15T11:43:40.576Z

Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

3. Kreisklasse Nord: Remis im Verfolgerduell erfreut Althemmoor

Horeis-Viererpack +++ Nach Kantersieg: Geestland IV klettert auf Rang zwei +++ Mittelstenahe dreht 1:3-Rückstand

Am elften Spieltag der 3. Kreisklasse Nord musste Spitzenreiter FC Althemmoor aussetzen, durfte sich aber dennoch als Gewinner fühlen. Denn die ärgsten Verfolger SV Spieka II und TSV Hollen-Nord II nahmen sich gegenseitig die Punkte weg. Davon profitierten auch der FC Geestland IV sowie die Spielvereinigung Mittelstenahe.

So., 19.10.2025, 15:00 Uhr
SpVgg BISON (9er)
SpVgg BISON (9er)SpVgg BISON (9er) III
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
4
2
Abpfiff

In der Vorwoche ging die Spielvereinigung BISON III mit 3:11 bei der dritten Mannschaft der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel unter. Im Vergleich mit der Nordholz/Oxstedt fand sie in die Erfolgsspur zurück. Eine ganz entscheidende Rolle spielte Torjäger Bjarne Horeis, der seine Saisontore 14 bis 17 erzielte und damit den kaum gefährdeten 4:2-Heimerfolg sicherte.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
5
3
Abpfiff

Die dritte Mannschaft der SG Nordholz/Oxstedt zeigte sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, muss aber weiter auf den ersten Sieg warten. Dabei spielte sie auch bei der Spielvereinigung Mittelstenahe frech auf und führte nach 47 Minuten mit 3:1, wozu Marie Eßer einen Doppelpack beisteuerte. Doch danach drehte die Heimmannschaft auf und erzielte vier Treffer binnen 21 Minuten. Letztlich stand es 5:3 für den neuen Tabellenvierten, bei dem Lukas Grabow sowie Thorben Grotheer einen Doppelpack verbuchten.

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
TSV Hollen-Nord (9er)
TSV Hollen-Nord (9er)TSV Hollen-Nord (9er) II
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
2
2
Abpfiff

Die Zweitvertretungen von Hollen-Nord und Spieka gelten als starke Konkurrenten des FC Althemmoor. Sie verpassten es jedoch beide, Anschluss zu halten. Denn das direkte Duell endete 2:2. Die Hausherren legten durch einen Doppelpack von Luca Söhl vor. Doch der SVS antwortete schnell. Meik-Thorsten Meyer verkürzte noch vor der Pause. Keine 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel besorgte Sascha Hagenah den 2:2-Endstand.

So., 19.10.2025, 12:30 Uhr
SG Am Dobrock (9er)
SG Am Dobrock (9er)SG Am Dobrock (9er) III
SV Meckelstedt
SV MeckelstedtMeckelstedt
2
2
Abpfiff

2:2 lautete das Endresultat auch in Cadenberge, womit die Gäste aus Meckelstedt wesentlich besser leben konnten. Sie agierten nämlich ab der 41. Minute aufgrund einer Roten Karte für Nico Steffens in Unterzahl und lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:1 im Hintertreffen. Dennoch hielt der SVM das Spiel offen und glich in der Nachspielzeit durch Bennet Schmeelk aus.

Fr., 17.10.2025, 19:30 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
2
2
Abpfiff

Schon am Freitagabend lieferten sich die Otterndorfer Reserve und SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III ein munteres Hin und Her. Die Gäste konnten sich wieder auf Marcin Orawiec verlassen, der diesmal doppelt traf. Bei seinem Saisondebüt in der Vorwoche gelangen ihm sogar fünf Tore. Der TSV vermied dennoch eine Niederlage, da Milan Schlawiedt in der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich.

So., 19.10.2025, 14:00 Uhr
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
0
6
Abpfiff

Klare Verhältnisse herrschten in Lüdingworth. Der FC Geestland IV revanchierte sich eindrucksvoll für das Pokalaus bei der Wa-Lü-Zweitvertretung. Ein Doppelschlag von Christian Theinert stellte die Weichen. Noch vor der Pause erhöhte Ramon Gholamin auf 0:3. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste den Vorsprung weiter aus und erfreuten sich insgesamt an einem halben Dutzend Toren.

