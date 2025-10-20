3. Kreisklasse Nord: Remis im Verfolgerduell erfreut Althemmoor

– Foto: Thies Meyer

Am elften Spieltag der 3. Kreisklasse Nord musste Spitzenreiter FC Althemmoor aussetzen, durfte sich aber dennoch als Gewinner fühlen. Denn die ärgsten Verfolger SV Spieka II und TSV Hollen-Nord II nahmen sich gegenseitig die Punkte weg. Davon profitierten auch der FC Geestland IV sowie die Spielvereinigung Mittelstenahe.

In der Vorwoche ging die Spielvereinigung BISON III mit 3:11 bei der dritten Mannschaft der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel unter. Im Vergleich mit der Nordholz/Oxstedt fand sie in die Erfolgsspur zurück. Eine ganz entscheidende Rolle spielte Torjäger Bjarne Horeis, der seine Saisontore 14 bis 17 erzielte und damit den kaum gefährdeten 4:2-Heimerfolg sicherte.

Die dritte Mannschaft der SG Nordholz/Oxstedt zeigte sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, muss aber weiter auf den ersten Sieg warten. Dabei spielte sie auch bei der Spielvereinigung Mittelstenahe frech auf und führte nach 47 Minuten mit 3:1, wozu Marie Eßer einen Doppelpack beisteuerte. Doch danach drehte die Heimmannschaft auf und erzielte vier Treffer binnen 21 Minuten. Letztlich stand es 5:3 für den neuen Tabellenvierten, bei dem Lukas Grabow sowie Thorben Grotheer einen Doppelpack verbuchten.

Die Zweitvertretungen von Hollen-Nord und Spieka gelten als starke Konkurrenten des FC Althemmoor. Sie verpassten es jedoch beide, Anschluss zu halten. Denn das direkte Duell endete 2:2. Die Hausherren legten durch einen Doppelpack von Luca Söhl vor. Doch der SVS antwortete schnell. Meik-Thorsten Meyer verkürzte noch vor der Pause. Keine 60 Sekunden nach dem Seitenwechsel besorgte Sascha Hagenah den 2:2-Endstand.

2:2 lautete das Endresultat auch in Cadenberge, womit die Gäste aus Meckelstedt wesentlich besser leben konnten. Sie agierten nämlich ab der 41. Minute aufgrund einer Roten Karte für Nico Steffens in Unterzahl und lag zu diesem Zeitpunkt bereits mit 2:1 im Hintertreffen. Dennoch hielt der SVM das Spiel offen und glich in der Nachspielzeit durch Bennet Schmeelk aus.

Schon am Freitagabend lieferten sich die Otterndorfer Reserve und SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III ein munteres Hin und Her. Die Gäste konnten sich wieder auf Marcin Orawiec verlassen, der diesmal doppelt traf. Bei seinem Saisondebüt in der Vorwoche gelangen ihm sogar fünf Tore. Der TSV vermied dennoch eine Niederlage, da Milan Schlawiedt in der Nachspielzeit zum 2:2 ausglich.