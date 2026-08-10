3. Kreisklasse Nord: Otterndorfer Reserve startet mit Kantersieg Böckmann-Viererpack lässt Nordholz/Oxstedt II jubeln +++ Geestland IV siegt souverän von FuPa Cuxhaven · Gestern, 16:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

Die 3. Kreisklasse Nord startete am Sonntag mit fünf Begegnungen in die neue Spielzeit. Erste Ausrufezeichen setzten der TSV Otterndorf II und FC Geestland IV.

Vor heimischer Kulisse in Ringstedt überrollte die vierte Geestländer Mannschaft ihren Kontrahenten, führte schon nach einer Viertelstunde durch Tore von Bhilal Khamis, Ramin Gholami und Akashdeep Singh mit 3:0. Florian Reyelts erzielte zwar das schnelle Anschlusstor, doch insgesamt hatte die Spielvereinigung BISON III nur wenig entgegenzusetzen. Der eingewechselte Jannis Olesch sowie nochmals Singh schraubten das Resultat auf 5:1 in die Höhe.

Die SG Nordholz/Oxstedt II legte im Vergleich mit der neuformierten Bornberger Auswahl einen Blitzstart hin. Dennis Böckmann netzte bereits in den ersten fünften Minuten zweimal ein. Der SVB hielt aber dagegen und glich kurz vor der Pause durch Menal Topcu sowie Roj Mahmud aus. Die Anfangsphase des zweiten Abschnitts gehörte aber erneut den Gästen, die durch einen Elfmeter von Böckmann und Manuel Costa Romero erneut auf zwei Tore davonzogen. Diesmal fand Bornberg keine Antwort mehr. Stattdessen ließ der überragende Böckmann in der 78. Minute noch das 5:2 folgen.

Die Spielvereinigung Mittelstenahe und der TSV Hollen-Nord II spielten in der abgelaufenen Spielzeit eine starke Rolle. Das direkte Aufeinandertreffen am ersten Spieltag verlief ausgeglichen. Alexander Gogolev legte per Kopf vor, Luca Söhl glich noch vor der Pause aus. Beim 1:1 blieb es schließlich.

Wesentlich mehr Treffer fielen in Otterndorf. Die TSV-Zweitvertretung zerlegte die neugegründete Reserve des SV Meckelstedt. Insgesamt schlug es gleich elfmal im Kasten der Gäste ein. Gordon Griesche sowie Ben Adrian van der Meer verbuchten einen Dreierpack. Dazu trugen sich fünf weitere Akteure in die Torschützenliste ein.