3. Kreisklasse Nord: Oberndorf feiert die Meisterschaft

In der 3. Kreisklasse Nord krönte der TSV Oberndorf seine dominante Saison am vorletzten Spieltag mit dem Gewinn der Meisterschaft. Rang zwei ist dagegen noch nicht vergeben, da der FC Land Wursten III TuRa Hechthausen II bezwang.

Die dritte Mannschaft des FC Land Wursten musste einen frühen Platzverweis hinnehmen, gab aber im Verfolgerduell trotzdem eine sehr gute Figur ab. Kilian Schult besorgte per Doppelpack den Sieg beim Zweitplatzierten, sodass am letzten Spieltag sogar noch die Möglichkeit besteht, an der Hechthauser Zweitvertretung vorbeizuziehen.

Durch die Hechthauser Niederlage stand der TSV Oberndorf bereits als Meister fest. Dennoch gab er in Ihlienworth eindeutig den Ton an und gewann ungefährdet mit 5:2. Jan Woltmann sowie Alexander Meyer trafen jeweils doppelt. Insgesamt erzielte der ungeschlagene Aufsteiger 89 Tore in 15 Ligaspielen, holte zwölf Siege und führte die Tabelle seit dem achten Spieltag durchgehend an. Gleich fünf Spieler trafen zweistellig, sodass die Mannschaft gerüstet scheint für die neue Aufgabe in der 2. Kreisklasse Nord.

