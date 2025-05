3. Kreisklasse Nord: Oberndorf erzielt ein Dutzend Tore

In der 3. Kreisklasse Nord meisterte der TSV Oberndorf seinen ersten Auftritt im Jahr 2025 eindrucksvoll. Die Torfabrik der Liga wird allerdings weiter von TuRa Hechthausen II verfolgt.

Die Reserve aus Bornberg musste weiter auf ihr erstes Tor im laufenden Kalenderjahr warten. Erneut musste sie sich knapp geschlagen geben. Der TSV Otterndorf II bejubelte in der 55. Minute den einzigen Treffer des Sonntags durch den von Mathes Howoldt bedienten Julian Hagenah.

Schon am Freitagabend rollte der Ball in Ihlienworth. Der Tabellendritte aus Hechthausen für einen knappen Sieg ein. Das Führungstor von Ole Schlichting egalisierte Marcel Buck zwar noch vor der Pause, doch schon kurz nach dem Seitenwechsel traf Schlichting erneut - diesmal per Elfmeter. Auf das 1:2 fand die Spielvereinigung BISON III keine Antwort mehr.