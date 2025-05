3. Kreisklasse Nord: Oberndorf eilt auf die Meisterschaft zu

In der 3. Kreisklasse Nord fegt der TSV Oberdorf weiter durch die Liga. Verfolgt wird er noch durch die Zweitvertretung von TuRa Hechthausen, die dank später Tore ebenfalls siegreich war.

Zwei Tore, keine Gelben Karten: Das Duell zwischen dem TSV Otterndorf II und der Spielvereinigung BISON III lieferte nur wenige Aufreger. Julian Hagenah brachte die Hausherren in Front, doch in Minute 82 glich Conrad Frey aus.

Klare Verhältnisse herrschten in Nordholz. Der FC Land Wursten III dominierte das Nachbarschaftsduell nahezu nach Belieben, führte schon zur Pause mit 7:1 und gewann letztlich mit 9:1. Sechs verschiedene Akteure netzten für die Gäste ein: Juan Estevan Viveros De La Cruz, Dennis Zentara und Jan Redelmann jeweils doppelt.

Ebenso nichts anbrennen ließ der TSV Oberndorf beim Drittplatzierten Mittelstenahe. trotz des zwischenzeitlichen Ausgleichs durch Lukas Grabow kontrollierte der Ligaprimus das Geschehen und übertraf erneut seinen Schnitt von etwa 6,4 Toren. Mit 7:2 siegten die Gäste eindrucksvoll. Lediglich Josha Carroll traf zweimal, was die Vielfältigkeit in der Offensive unterstreicht. Am Sonntag könnte mit einem Sieg über Verfolger Hechthausen II die Meisterschaft gesichert werden.

