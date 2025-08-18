3. Kreisklasse Nord: Mittelstenahe und Althemmoor marschieren

– Foto: Eileen Lindner

Der zweite Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte in sechs Begegnungen gleich 32 Tore. Besonders überzeugende Siege fuhren die Spielvereinigung Mittelstenahe und der FC Althemmoor ein.

Höchst spektakulär verlief der erste Abschnitt in Odisheim. Gleich zweimal legte die Spielvereinigung BISON III vor. Doch die Gäste aus Meckelstedt fanden jeweils eine Antwort. In der Nachspielzeit traf Murat Momcila mit seinem zweiten Treffer zum 2:3. Nur fünf Minuten nach dem Seitenwechsel schnürte Bjarne Horeis ebenfalls den Doppelpack, gleichbedeutend mit dem 3:3-Endstand.

Schon am Freitagabend zeigte sich die Spielvereinigung Mittelstenahe prächtig aufgelegt. Sie fegte die Wa-Lü-Reserve vom Platz. Dabei stand es zur Halbzeit noch 1:1. Ein Doppelschlag durch Jamiro Michael sowie Niklas Heidtbrock stellte die Weichen auf Heimsieg. Anschließend schraubten Szymon Kalinowski per Dreierpack sowie Thorben Grotheer den Vorsprung auf 7:1 in die Höhe.

Wesentlich enger ging es in Hollnseth zu. Die heimische Zweitvertretung und der TSV Otterndorf II boten eine muntere Partie, in der die Gäste gleich zweimal in Führung gingen. Hollen-Nord fand aber durch Louis Pape sowie Luis Nollmann jeweils eine Antwort und bleibt damit weiter ungeschlagen.

Den ersten Saisonsieg bejubelte die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II. Nach nicht einmal 60 Sekunden lag sie durch Rami Menir Ido bereits in Führung. Marc Krause egalisierte zwar schnell, doch im zweiten Abschnitt erwischten die Gäste erneut den besseren Start. Ido bediente Emil Struß, der das 1:2 erzielte. Den knappen Vorsprung transportierte NKH über die Ziellinie.

Seine bereits zweite Duftmarke setzte der neugegründete FC Althemmoor. Er ließ auch der vierten Geestländer Mannschaft keine Chance. Spielertrainer Daniel Scheunert sorgte nach einer Viertelstunde für das 1:0. In der Folge erhöhten Florian Holtz, Rafael Marques sowie Misho Naskov per Elfmeter auf 4:0.