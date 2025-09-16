3. Kreisklasse Nord: Mittelstenahe stoppt Tabellenführer

– Foto: Eileen Lindner

Am sechsten Spieltag der 3. Kreisklasse Nord musste der bisher dominierende FC Althemmoor den ersten kleineren Rückschlag hinnehmen. Anschluss stellte der TSV Hollen-Nord II her, während andere Verfolger sich gegenseitig die Punkte wegnahmen.

Das Mittelfeldduell wird vor allem aufgrund seiner ereignisreichen Schlussphase in Erinnerung bleiben. Bis zur 70. Minute führten die Hausherren dank eines Tores von Janek Otto. Dann übernahm der SV Meckelstedt das Kommando. Vor allem Kevin Patjens trat in Erscheinung und traf binnen fünf Zeigerumdrehungen doppelt. Als Sören Riggers das 1:3 folgen ließ, schien die Partie gelaufen. Doch nahezu im direkten Gegenzug gelang Daniel Grave per Elfmeter das Anschlusstor. So mussten die Gäste bis zur letzten Sekunde noch um die drei Punkte bangen.

Sechs Tore binnen 22 Minuten lieferte das Aufeinandertreffen zweier gut in die Saison gestarteter Teams. Die SVS-Reserve legte durch einen Doppelschlag von Paul Müller sowie Frederik Wulff vor. Die Antwort der vierten Geestländer Mannschaft erfolgte durch einen von Marvin Schlake verwandelten Elfmeter und Bilal Khamis. Daher ging es mit 2:2 in die Pause. Keine 60 Sekunden nach Wiederanpfiff bog Jannis Olesch die Begegnung sogar komplett um. Jan Rinkewitz glich allerdings umgehend zum 3:3 aus. Weitere Treffer blieben trotz reichlich verbliebender Spielzeit aus.

Weiter auf den ersten Punktgewinn muss die SG Nordholz/Oxstedt III warten. Schon im ersten Abschnitt stand sie auf verlorenem Posten. Die dritte Mannschaft der Spielvereinigung BISON legte durch zwei Treffer binnen vier Minuten vor. Am Ende gewann sie souverän mit 4:1, wobei Bjarne Horeis gleich dreimal einnetzte.

Der TSV Hollen-Nord II zog punktmäßig mit Spitzenreiter Althemoor gleich. In Cadenberge legte sie einen überlegenden Auftritt hin, der sich nach dem Seitenwechsel auch klar im Ergebnis widerspiegelte. Julian Wichmann verbuchte einen Doppelpack. Dazu waren auch Jens Böhm und Peter Arie Dijkhuis erfolgreich.

Der an den ersten fünf Spieltagen stets siegreiche FC Althemmoor wurde von der Spielvereinigung Mittelstenahe vor eine schwierige Aufgabe gestellt. Die Gäste gingen nach 34 Minuten durch Thorben Grotheer in Führung. Florian Holtz glich keine 180 Sekunden nach dem Seitenwechsel aus und sicherte seinem Team zumindest einen Zähler.