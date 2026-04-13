3. Kreisklasse Nord: Mittelstenahe stoppt Spitzenreiter Meckelstedt feiert Viererpacker Borm +++ Borchers mit lupenreinem Hattrick von FuPa Cuxhaven · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

In der 3. Kreisklasse Nord stand fügte die Spielvereinigung Mittelstenahe im Topspiel dem FC Althemmoor die erste Saisonniederlage zu. Auch in den weiteren Begegnungen war stets die Heimmannschaft siegreich.

Der SV Meckelstedt hat auch das sechste Spiel in 2026 - allesamt auf der eigenen Anlage ausgetragen - für sich entschieden. Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III hielt zwar dagegen und verkürzte zweimal durch Niklas Steinmann und Phil Wegen, musste sich aber letztlich mit 5:2 geschlagen geben. Besonders Daniel Borm war nicht aufzuhalten und erzielte gleich vier Tore.

Im Rennen um Rang drei begab sich die vierte Mannschaft des FC Geestland in die Pole-Position. Sie bezwang den direkten Konkurrenten aus Spieka. Ramin Gholami und Stefan Brauer, der das Führungstor auch noch vorbereitete, sorgten für die 2:0-Führung. Andreas Wittke verkürzte kurz vor der Pause. Dennoch hatte der SVS nicht viel zu bestellen. Brauer stellte in Minute 58 den Zwei-Tore-Abstand wieder her. Spätestens als sich die Gäste durch eine Ampelkarte dezimierten, war die Begegnung entschieden.

Klare Verhältnisse herrschten in Ihlienworth, wo die Spielvereinigung BISON III von Beginn an den Ton angab. Dies mündete in einer 3:0-Pausenführung, für die sich Dennis Foltmer und Matthias Schwarz (2) verantwortlich zeigten. Conrad Frey erhöhte nach dem Seitenwechsel auf 4:0. Timo Ripp gelang noch das Ehrentor für die SG Nordholz/Oxstedt III, die unter der Woche im vereinsinternen Duell gegen die Zweitvertretung ein Remis ergatterte.

65 Minuten durfte die Kreisliga-Reserve aus Hollen-Nord in Überzahl agieren. Dennoch geriet sie durch einen verwandelten Elfmeter von Marc Krause in Rückstand. Zweifel am Heimerfolg kamen trotzdem nicht auf. Denn in der Folge dominierten die Hausherren, bogen den Rückstand schon vor der Pause um. Im zweiten Durchgang schraubten sie den Vorsprung auf 7:1 in die Höhe, wozu Fabian Borchers binnen einer Viertelstunde einen lupenreinen Hattrick beisteuerte.

Spannung herrschte dagegen im Spitzenspiel. Bis in die Nachspielzeit hinein stand es 1:1 - Lukas Grabow hatte die von Mohamad Aldibo erzielte Gästeführung egalisiert. Dann war Torben Podendorf zur Stelle und traf zum 2:1-Siegtreffer für Mittelstenahe, das damit dem FC Althemmor die erste Saisonniederlage zufügte. In der Tabelle trennen beide Teams aber immer noch sieben Zähler, was bei noch sechs ausstehenden Begegnungen schwer aufzuholen scheint.