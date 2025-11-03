3. Kreisklasse Nord: Mittelstenahe in Torlaune

– Foto: Eileen Lindner

Der 13. Spieltag der 3. Kreisklasse Nord bot viele aufregende Geschichten. Neben der äußerst offensivfreudigen Spielvereinigung Mittelstenahe stachen die spektakulären Auftritte der Reserven des FC Wanna-Lüdingworth und der SG Nordholz/Oxstedt heraus.

Es läuft bei der Spielvereinigung Mittelstenahe. Der vierte Sieg in Folge fiel eindrucksvoll aus. Denn die Hausherren überrollten die dritte Mannschaft der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel. Von Anfang an gaben sie den Ton und ließen auch im zweiten Durchgang nicht locker. Letztlich sprang ein 9:2-Erfolg heraus. Niklas Heidtbrock und Lukas Klemp erfreuten sich jeweils an einem Dreierpack.

Mittelstenahe zog aufgrund der besseren Tordifferenz am TSV Hollen-Nord II vorbei. Dieser verlor das Verfolgerduell gegen neuen Zweitplatzierten Geestland IV, der im ersten Abschnitt durch einen Doppelpack von Stefan Brauer vorlegte, aber schon in Minute 34 in Unterzahl geriet. Mario Peters verkürzte in Minute 77 auf 1:2, doch der eingewechselte Ramin Gholamin sorgte wenig später für die Entscheidung.

Schon zur Pause herrschten in Cadenberge in klare Verhältnisse. Das Duell der dritten Mannschaft dominierte die SG Am Dobrock. Sie führte schon zur Pause mit 5:1 gegen die SG Nordholz/Oxstedt, bei der sich Marie Eßer wieder einmal als treffsicher erwies. Auf Seiten des Heimteams, das in der Nachspielzeit Luca Seeborg durch eine glatt Rote Karte verlor, trafen vier verschiedene Akteure, Edwar Alexis Llanes Torres als einziger doppelt.

Der SV Spieka II trat nicht an. Tabellenführer FC Althemmoor gewann kampflos mit 5:0-Toren.

Der SV Meckelstedt lag nach einer Viertelstunde mit 2:0 in Oxstedt vorne. Kevin Patjens netzte gleich doppelt. Seine Mannschaft leistete sich in der Folge jedoch erhebliche defensive Schwächen, weshalb die SG ins Spiel zurückfand und noch vor der Pause dank Toren von Maximilian Stahl (2) und Manuel Costa Romero mit 3:2 in Führung. In der 59. Minute ließ Robin Deichler sogar das 4:2 folgen. Sebastian Florian Braun verkürzte umgehend. Als Stefan Bäcker das 5:3 folgen ließ, war der erst zweite Saisonsieg für Nordholz/Oxstedt II in trockenen Tüchern.