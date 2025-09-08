3. Kreisklasse Nord: Mittelstenahe feiert Kantersieg

– Foto: Eileen Lindner

Am fünften Spieltag wussten die Spitzenteams der 3. Kreisklasse Nord zu überzeugen. Mit dem FC Althemmoor, TSV Hollen-Nord II sowie SV Spieka II sind immer noch drei Teams ungeschlagen.

Schon am Donnerstagabend sammelte die aus der 2. Kreisklasse abgestiegene Reserve aus Hollen-Nord ihre Zähler elf bis 13 ein. Sie gewann das schwierige Auswärtsspiel bei der Spielvereinigung BISON III, obwohl Thore Lührs in der Schlussphase noch auf 1:2 verkürzte. Luis Rahn antwortete jedoch nahezu im direkten Gegenzug und erhöhte in der Nachspielzeit sogar noch auf 1:4.

Wesentlich klarere Verhältnisse herrschten in Mittelstenahe. Die Spielvereinigung dominierte auf eigener Anlage nach Belieben gegen die dritte Mannschaft der neugegründeten SG Am Dobrock. Am Ende stand ein 9:1-Erfolg zu Buche, bei dem Lukas Klemp für die Hausherren gleich dreimal traf.

Schwerer tat sich die noch ungeschlagene Zweitvertretung aus Spieka im Nachbarschaftsduell bei der SG Nordholz/Oxstedt III, die als Tabellenletzter in den Spieltag ging, aber dennoch durch Marie Eßer nach einer knappen Viertelstunde in Führung ging. Erst ein Elfmeter brachte den Ausgleich durch Lukas Meyer (66.). Nur fünf Zeigerumdrehungen später erzielte Paul Müller den Siegtreffer.

Den Status ungeschlagen musste der SV Meckelstedt am Sonntag ablegen. Dabei legte er in Flögeln durch Sebastian Dicke vor - 0:1 (10.). Die vierte Geestländer Auswahl zeigte sich davon allerdings unbeeindruckt, drehte das Spiel durch Bilal Khamis, Ramon Gholamin sowie Akashdeep Singh, weshalb das zweite Gästetor durch Bennet Schmeelk nicht mehr ins Gewicht fiel.

Nach vier vergeblichen Anläufen fuhr der TSV Otterndorf II am Donnerstagabend den ersten Saisonsieg ein. Ein Doppelschlag kurz vor der Pause durch Moritz Barg sowie Janne Marten Mahnken stellte die Weichen im Vergleich mit der zweiten Mannschaft der SG Nordholz/Oxstedt II. In der Endphase gelang Lukas Büchsenschütz per Elfmeter das 3:0.