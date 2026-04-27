3. Kreisklasse Nord mit fast sechs Treffern pro Spiel Althemmoor lässt nichts anbrennen +++ Geestland IV mit überraschender Klatsche +++ Meckelstedt siegt weiter von FuPa Cuxhaven · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der 21. Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte reichlich Tore. Während sich Spitzenreiter FC Althemmoor keine Blöße gab, ging der FC Geestland IV bei der Spielvereinigung BISON III unter.

Achtes Spiel, achter Sieg: Die fast schon unheimliche Erfolgsserie des SV Meckelstedt im Jahr 2026 hält an. Maßgeblichen Anteil am Kantersieg über Wanna-Lüdingworth II besaßen Daniel Borm und Bastian Heers. Das Duo steuerte fünf der acht Tore bei. Die Hausherren ließen sich dabei auch von einem Platzverweis gegen Johann Gensler nicht weiter stören.

Den erlösenden ersten Sieg des Jahres holte dagegen die Otterndorfer Reserve. Lange sah es im Vergleich mit dem SV Spieka II nach einer Punkteteilung aus, ehe Janne Marten Manken kurz vor Ende der regulären Spielzeit zum 2:1-Endstand einnetzte.

Im Duell zweier Drittvertretungen wurde die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel ihrer Favoritenrolle gerecht. Niklas Steinmann besorgte in der 21. Minute die Führung, die Phil Wegen nach dem Seitenwechsel per Doppelpack veredelte. André Ehrentraut gelang zehn Minuten vor Schluss noch das Ehrentor für Nordholz/Oxstedt.

Ein erstaunliches Resultat gab es in Ihlienworth. Der FC Geestland IV musste eine herbe Niederlage einstecken. Schon in der Anfangsphase stand er auf verlorenem Posten und lag nach 17 Minuten durch Tore von Joshua Foltmer (2) und Fabian Gersonde mit 3:0 zurück. Bilal Khamis verkürzte zwar schnell, doch seine Mannschaft hatte auch im zweiten Durchgang kaum etwas entgegenzusetzen. Foltmer stellte den alten Abstand wieder her und Matthias Schwarz traf sogar doppelt, sodass es nach 61 Minuten 6:1 stand. Akashdeep Singh betrieb anschließend noch leichte Ergebniskosmetik.

Noch im Hinspiel mühte sich der FC Althemmoor zum 1:0-Erfolg über die SG Am Dobrock III. Auf dem Sportplatz Westerhamm ließ er am gestrigen Sonntag frühzeitig keine Zweifel am Sieg aufkommen. Florian Holtz (2), der damit gemeinsam mit Jan Rinkewitz die Torschützenliste anführt, vollendete wieder einmal doppelt. Dazu verbuchten Misho Naskov, Spielertrainer Daniel Scheunert sowie Saleebaan Mustafa Cali Erfolgserlebnisse. Nur noch zwei Siege trennen den aktuellen Spitzenreiter vom Gewinn der Meisterschaft.