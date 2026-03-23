3. Kreisklasse Nord: Meckelstedt und Spieka II in Torlaune Althemoor stolpert +++ Nordholz/Oxstedt II im Aufwärtstrend +++ Mittelstenahe gewinnt Verfolgerduell von FuPa Cuxhaven · Heute, 18:15 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der 17. Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte das ein oder andere interessante Resultat. Unter anderem blieb Spitzenreiter FC Althemmoor torlos. Wesentlich treffsicherer agierten der SV Meckelstedt und SV Spieka II

Der SV Meckelstedt zeigt sich im neuen Kalenderjahr weiter hervorragend aufgelegt. Das Duell mit Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III entwickelte sich zur klaren Angelegenheit. Mehmet Demirci leitete mit seinem Doppelpack den 7:0-Erfolg ein, bei dem sich auch noch Sebastian Braun, Bastian Heers, Daniel Borm (2) und Sebastian Huget ebenfalls in die Torschützenliste eintrugen.

Ebenfalls einen deutlichen Sieg landete die Zweitvertretung aus Spieka. Sie dominierte in Bülkau über weite Strecken und erzielte ebenfalls sieben Tore. Marvin Scholz, Paul Müller sowie Jan Rinkewitz trafen allesamt doppelt. Auf Seiten der Hausherren betrieb Bjarne Horeis etwas Ergebniskosmetik.

Schon am Samstagabend stieg in Mittelstenahe das Verfolgerduell. Vor rund 75 Zuschauenden gab die Spielvereinigung den Ton an. Lukas Klemp, Jamiro Michael sowie Niklas Heidtbrock trafen zur 3:0-Führung. Luis Nollmann gelang in der 83. Minute noch das Anschlusstor. Dennoch musste der TSV Hollen-Nord II den zweiten Platz an Mittelstenahe abgeben.

Fast 70 Minuten Überzahl zahlten sich für die Reserve von Wanna-Lüdingworth letztlich aus. Der Gast von der SG Am Dobrock III dezimierte sich durch eine Rote Karte gegen Patrick Schueler frühzeitig. Trotzdem ließen Tore bis tief in die Schlussphase hinein auf sich warten. In der 84. Minute gelang Kevin Ehlbeck das befreiende 1:0. Keine 120 Sekunden später legte Malte Wettwer das 2:0 nach. Wa-Lü zog damit in der Tabelle am gestrigen Gegner vorbei.

Der FC Althemmoor stellt die beste Offensive und beste Defensive der Liga. Dem Ruf wurde in Otterndorf jedoch nur die Defensive gerecht. Der souveräne Tabellenführer tat sich schwer bei der Kreisliga-Reserve und kam nicht über ein torloses Remis hinaus, was angesichts eines Vorsprungs von elf Punkten aber zu verschmerzen ist.