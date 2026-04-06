3. Kreisklasse Nord: Meckelstedt-Serie hält an Verfolgerduell endet ausgeglichen +++ Spieka II siegt souverän von FuPa Cuxhaven · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Chris Mehrtens

In der vergangenen Woche fanden vier Nachholspiele in der 3. Kreisklasse Nord statt. Mehrere Spitzenteams waren im Einsatz. Auf dem Weg dorthin befindet sich der SV Meckelstedt.

Schon am Dienstagabend gastierte die Spieka-Reserve in der Wingst. Dort gab sie über weite Strecken den Ton an. Marvin Scholz und Tim Weidner trafen zur schnellen 2:0-Führung. Das zwischenzeitliche Anschlusstor von Yurii Kharchenko hinterließ kaum Eindruck. Denn kurz darauf stellte Serkan Sahin den alten Abstand per Elfmeter wieder her. Nach dem Seitenwechsel schwächten sich die Hausherren zusätzlich noch durch eine Ampelkarte. Kurz vor Schluss markierte Ferhat Azimligil den 1:4-Endstand.

Wesentlich weniger Höhepunkte gab es in Otterndorf. Die TSV-Reserve und die Spielvereinigung BISON III duellierten sich auf Augenhöhe, blieben aber rund um die gegnerischen Strafräume jeweils glücklos und mussten sich mit der Nullnummer abfinden.

Zu den Topmannschaften der Liga zählen der FC Geestland IV und die Spielvereinigung Mittelstenahe. Im direkten Aufeinandertreffen schenkten sich beide Teams nichts. Die Gäste legten nach 26 Minuten durch den von Pascal Heidtbrock bedienten Kevin Ahrens vor. Doch der FCG hielt die Partie in der Folge weiter an. Kurz vor Schluss belohnte er sich für den betriebenen Aufwand durch Akashdeep Singh, der zum 1:1 traf. Besonders erfreut an der Punkteteilung dürfte sich Tabellenführer FC Althemmoor haben, der mit sieben Punkt Vorsprung auf Mittelstenahe in den Schlussspurt geht.