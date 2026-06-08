 2026-06-03T09:07:03.210Z

Ligabericht

3. Kreisklasse Nord: Meckelstedt gelingt perfekte Rückserie

Mittelstenahe wird Vizemeister +++ Geestland IV verteidigt Rang vier +++ Borm wird nach nur zehn Einsätzen Torschützenkönig

von FuPa Cuxhaven · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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3. KK Cuxhaven Nord
Meckelstedt
Geestland IV
TSV Hollen-Nord (9er) II
SG Nordholz II

Der finale Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte keine große Spannung mehr. Einzelne Teams wie die Spielvereinigung Mittelstenahe, der SV Meckelstedt oder FC Geestland IV verbuchten aber nochmals besondere Erfolgserlebnisse.

Sa., 06.06.2026, 16:00 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
2
2
Abpfiff

Die Spielvereinigung Mittelstenahe musste lediglich eine haushohe Niederlage vermeiden, um die Vizemeisterschaft einzutüten. Dies gelang nach einem munteren Schlagabtausch mit der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III. Letztlich trennten sich beide Teams 2:2. Den Endstand stellte Thorben Grotheer kurz nach dem Seitenwechsel her.

Sa., 06.06.2026, 15:30 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
TSV Hollen-Nord (9er)
TSV Hollen-Nord (9er)TSV Hollen-Nord (9er) II
2
0
Abpfiff

Der FC Geestland IV und die Hollnsether Zweivertretung stritten sich noch um Rang vier. Siegreich aus dem in Ringstedt ausgetragenen Duell gingen die Hausherren hervor. Stefan Brauer und Christian Theinert trafen bereits in der Anfangsphase zur 2:0-Führung. Am Resultat änderte sich in der Folge nichts mehr.

Fr., 05.06.2026, 20:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
SG Am Dobrock (9er)
SG Am Dobrock (9er)SG Am Dobrock (9er) III
1
2
Abpfiff
+Video

Die beiden dritten Mannschaften schlossen die Saison am Tabellenende. Den direkten Vergleich entschied die SG Am Dobrock für sich. Dabei bog sie einen frühen Rückstand durch Tore von Yurii Kharchenko sowie Marlon Krause um.

Fr., 05.06.2026, 19:45 Uhr
FC Althemmoor
FC AlthemmoorAlthemmoor
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
4
1
Abpfiff

Nochmals in meisterlicher Verfassung präsentiere sich der FC Althemmoor. Er gewann sein Heimspiel gegen den SV Spieka II souverän mit 4:1 und beendete die Saison mit beachtlichen 62 von 72 Punkten. Darüber hinaus stach das Torverhältnis von 88:19 vor.

Fr., 05.06.2026, 19:30 Uhr
SV Meckelstedt
SV MeckelstedtMeckelstedt
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
7
0
Abpfiff

Zur Mannschaft der Rückserie avancierte der SV Meckelstedt, der keinen Punkt abgab. Seine Stärke unterstrich er nochmals im Vergleich mit der SG Nordholz/Oxstedt II. Heraus stach wieder einmal Daniel Borm, dem ein Sechserpark gelang. Damit brachte er es in zehn Einsätzen auf sagenhafte 30 Treffer und wurde sogar noch Torschützenkönig.

Sa., 06.06.2026, 13:30 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
2
1
Abpfiff

Das Nachbarschaftsduell zwischen den Reserven des TSV Otterndorf und FC Wanna-Lüdingworth entschieden die Hausherren für sich. Florian Lohs und Leonhard Liefekett besorgten die 2:0-Pausenführung. Kurz nach dem Seitenwechsel verkürzte Malte Wettwer. Mehr als der Anschlusstreffer sprang allerdings nicht mehr heraus.

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