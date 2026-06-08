3. Kreisklasse Nord: Meckelstedt gelingt perfekte Rückserie Mittelstenahe wird Vizemeister +++ Geestland IV verteidigt Rang vier +++ Borm wird nach nur zehn Einsätzen Torschützenkönig von FuPa Cuxhaven · Heute, 07:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der finale Spieltag der 3. Kreisklasse Nord lieferte keine große Spannung mehr. Einzelne Teams wie die Spielvereinigung Mittelstenahe, der SV Meckelstedt oder FC Geestland IV verbuchten aber nochmals besondere Erfolgserlebnisse.

Die Spielvereinigung Mittelstenahe musste lediglich eine haushohe Niederlage vermeiden, um die Vizemeisterschaft einzutüten. Dies gelang nach einem munteren Schlagabtausch mit der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III. Letztlich trennten sich beide Teams 2:2. Den Endstand stellte Thorben Grotheer kurz nach dem Seitenwechsel her.

Der FC Geestland IV und die Hollnsether Zweivertretung stritten sich noch um Rang vier. Siegreich aus dem in Ringstedt ausgetragenen Duell gingen die Hausherren hervor. Stefan Brauer und Christian Theinert trafen bereits in der Anfangsphase zur 2:0-Führung. Am Resultat änderte sich in der Folge nichts mehr.

Die beiden dritten Mannschaften schlossen die Saison am Tabellenende. Den direkten Vergleich entschied die SG Am Dobrock für sich. Dabei bog sie einen frühen Rückstand durch Tore von Yurii Kharchenko sowie Marlon Krause um.

Nochmals in meisterlicher Verfassung präsentiere sich der FC Althemmoor. Er gewann sein Heimspiel gegen den SV Spieka II souverän mit 4:1 und beendete die Saison mit beachtlichen 62 von 72 Punkten. Darüber hinaus stach das Torverhältnis von 88:19 vor.

Zur Mannschaft der Rückserie avancierte der SV Meckelstedt, der keinen Punkt abgab. Seine Stärke unterstrich er nochmals im Vergleich mit der SG Nordholz/Oxstedt II. Heraus stach wieder einmal Daniel Borm, dem ein Sechserpark gelang. Damit brachte er es in zehn Einsätzen auf sagenhafte 30 Treffer und wurde sogar noch Torschützenkönig.