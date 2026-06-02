3. Kreisklasse Nord: Meckelstedt dominiert auch den Meister Wichmann und Meyer feiern Viererpacks +++ Mittelstenahe vor Vizemeisterschaft von FuPa Cuxhaven · Heute, 06:05 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

In der 3. Kreisklasse Nord steht der FC Althemmoor als Meister fest, musste aber bei der stärksten Rückrundenmannschaft eine herbe Niederlage einstecken. Dahinter brachte sich die Spielvereinigung Mittelstenahe in Stellung.

Der SV Meckelstedt überrollte die Liga in der Rückserie. Seine Qualitäten stellte er auch im Vergleich mit dem Meister unter Beweis. Besonders gut aufgelegt zeigte sich abermals Daniel Borm, der mit einem lupenreinen Hattrick die 3:0-Führung besorgte und trotz nur neun Einsätzen Torschützenkönig werden kann. Althemmoor verkürzte im weiteren Verlauf zwar zweimal, bekam aber jeweils eine schnelle Antwort, sodass am Ende 5:2 für den neuen Tabellendritten hieß.

Auch in Spieka avancierte einen Dreierpacker zur prägenden Figur. Meik-Torsten Meyer steuerte alle Tore zum letztlich ungefährdeten Heimerfolg über die SG Am Dobrock III bei. Der zwischenzeitliche Ausgleich gelang Viacheslav Harin.

Die Zweitvertretung des TSV Hollen-Nord erfreute sich derweil an einem Akteur, der gleich viermal einnetzte. Zwischen der neunten und 19. Minute erzielte Julian Wichmann einen lupenreinen Hattrick, sodass der Sieg bei der SG Nordholz/Oxstedt III frühzeitig feststand. Nach dem Seitenwechsel komplettierte Wichmann auch noch das halbe Dutzend.

Im Rennen um die Vizemeisterschaft schaffte die Spielvereinigung Mittelstenahe ein großer Schritt. Sie entschied das direkten Duell mit dem FC Geestland IV souverän für sich. Thorben Grotheer sowie Pascal Heidtbrock trafen in der 31. und 39. Minute zur 2:0-Führung, die bis in die Nachspielzeit hinein Bestand hatte. Michel-Andrew Klinder erhöhte dann sogar noch auf 3:0. Bereits ein Remis bei der dritten Mannschaft der SG NKH genügt Mittelstenahe am Samstag, um endgültig Platz zwei zu sichern.

Über weite Strecken lieferten sich die SG NKH III und der FC Wanna-Lüdingworth II ein ausgeglichenes Duell. Das goldene Tor erzielte Emil Struß in der 61. Minute. Damit trennen beide Teams vor dem letzten Spieltag nur noch einen Zähler.