3. Kreisklasse Nord: Klare Siege für die Spitzenteams Nordholz/Oxstedt II weiter im Aufwärtstrend +++ Meckelstedt setzt Lauf fort von FuPa Cuxhaven · Heute, 17:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

In der 3. Kreisklasse Nord ließen die Top-Drei nichts anbrennen und entschieden ihre Begegnungen allesamt für sich. Darüber hinaus avanciert der SV Meckelstedt weiter zur Mannschaft der Stunde.

Das erste Tor im einzigen Freitagsspiel erzielten die Gäste durch Oliver Schmidt. Dennoch sie der Hollnsether Reserve kaum etwas entgegenzusetzen. Schon zur Pause hieß es 3:1. Nach dem Seitenwechsel schraubte der TSV den Vorsprung auf 7:1 in die Höhe. Dabei traf gleich ein halbes Dutzend verschiedener Akteure. Lediglich Jens Blohm war zweimal erfolgreich.

Die Spielvereinigung Mittelstenahe legte einen ähnlich dominanten Auftritt hin. Sie bezwang die SG Am Dobrock III souverän. Ein Doppelschlag von Kevin Ahrens sowie Thorben Grotheer stellte die Weichen schon in der Anfangsphase auf Auswärtssieg. Der im weiteren Spielverlauf noch einen Elfmeter vergebende Alexander Gogolev, Grotheer und Ahrens erhöhten im zweiten Abschnitt auf 0:5.

Das Nachbarschaftsduelle entschied die Spieka-Zweitvertretung problemlos für sich. Den Grundstein legte sie im ersten Abschnitt mit drei Toren binnen 19 Minuten. Nach dem Seitenwechsel erhöhte Jan Rinkewitz auf 4:0. Andre Schlawiedt gelang für die SG Nordholz/Oxstedt III noch das Ehrentor.

13 Punkte nahm der SV Meckelstedt im ersten Halbjahr mit. Aus den ersten vier Partien in 2026 sammelte er der die Maximalpunktzahl von zwölf. Die starke Form bestätigte der SVM auch im Derby gegen den FC Geestland IV. Ramin Gholami brachte die Gäste zwar nach 48 Minuten in Führung, doch Kilian Swieder glich schnell aus. Lange blieb es beim 1:1, ehe Bastian Heers keine 120 Sekunden vor Ende der regulären Spielzeit zum umjubelten 2:1-Siegtor einnetzte.

Die SG Nordholz/Oxstedt II kletterte am Sonntag um gleich vier Tabellenplätze. Unter anderem zog sie an der Otterndorfer Reserve vorbei, die sie nach engagierter Leistung bezwang. Candy Hahn und Dennis Böckmann trafen zum 2:0-Erfolg - gleichbedeutend mit dem zweiten Sieg am Stück.