3. Kreisklasse Nord: Hollen-Nord II stürmt an die Spitze

– Foto: Eileen Lindner

Der erste Spieltag der 3. Kreisklasse Nord brachte das ein oder andere deutliche Resultat. Auf sich aufmerksam machten unter anderem der TSV Hollen-Nord II, FC Geestland IV sowie der neugegründete FC Althemmoor.

Vor dem Duell der ersten Mannschaften trafen am Samstagnachmittag die Reserven des SV Spieka und der SG Nordholz/Oxstedt aufeinander. Hier ging der SVS siegreich hervor. Ein Doppelschlag von Meik-Thorsten Meyer sowie Jan Rinkewitz sicherte den 2:0-Erfolg.

Die dritte Mannschaft der SG Nordholz/Oxstedt hatte ebenfalls wenig zu bestellen. Sie empfing den FC Althemmor und stand besonders im ersten Durchgang auf verlorenem Posten. Saleebaan Mustafa Cali (2), Florian Holtz und Spielertrainer Daniel Scheunert trafen zum 0:4-Pausenstand, der letztlich auch den Endstand darstellte.

Ebenfalls vier Tore trennten den FC Geestland IV und die SG Am Dobrock III. Das 1:0 von Leonard Zygowski konterte Patrick Schueler noch in der Anfangsphase, doch Tjark Langanke brachte den FCG wieder auf die Siegerstraße. Nach dem Seitenwechsel legten Jan Riegel, Bilal Khamis und Martin Grohnert nach, sodass ein klares 5:1 heraussprang.

Sogar ein halbes Dutzend Tore erzielte die Reserve des TSV Hollen-Nord. Sie zerlegte die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II im zweiten Abschnitt. Bis zur 49. Minute stand es nach dem frühen Treffer von Luis Rahn 1:0. Dann schraubten Rune Brandt (2), Matti Patjens (2) und Damian Springer den Vorsprung auf 6:0 in die Höhe.

Ebenfalls sechs Tore fielen in Mittelstenahe, allerdings anders verteilt. Die Spielvereinigung und die Kreisliga-Reserve aus Otterndorf lieferten sich ein sehr unterhaltsames Duell. Bis zur 77. Minute schien für die Gäste ein Punktgewinn möglich, ehe Noah Starzonek das entscheidende 4:2 gelang. Zuvor trafen Alexander Gogolev sowie Doppelpacker Thorben Grotheer für Mittelstenahe.