3. Kreisklasse Nord: Hechthausen II vertagte Titel-Entscheidung

Mit einem Sieg hätte sich der FC Wanna-Lüdingworth II an die Spielvereinigung BISON III heranpirschen können. Allerdings geriet sie nach nicht einmal 120 Sekunden durch Joshua Foltmer in Rückstand. Tobias Otten gelang im zweiten Abschnitt immerhin der Ausgleich, sodass beide Teams in der Tabelle weiter drei Punkte trennen.

Das Spitzenspiel endete ebenfalls 1:1. Ligadominator Oberndorf verlor unter der Woche bereits das Halbfinale um die KSB-Plakette mit 1:3 in Debstedt und wurde auch von Verfolger Hechthausen vor Probleme gestellt. Mateo Dammann brachte die Gäste sogar in Führung. Jan Woltmann gelang nach Zuspiel von Bastian Kemme der Ausgleich. Daher grüßt der TSV weiter mit vier Punkten Vorsprung von der Spitze und kann sich mit einem Sieg bei der Spielvereinigung BISON III die Meisterschaft sichern.

Hinter den beiden Spitzenteams liegt die dritte Mannschaft des FC Land Wursten. Sie zog an der Spielvereinigung Mittelstenahe dank eines hervorragenden Beginns vorbei. Schon nach acht Minuten stand es dank der Treffer von Kilian Schult sowie Juan Estevan Viveros De La Cruz 2:0. Alexander Gogolev verkürzte zwar nach einer knappen Viertelstunde, doch näher kamen die Gäste nie heran. Sie fanden auch auf das 3:1 und 4:2 eine Antwort, mussten sich aber in einer sehr unterhaltsamen Begegnung knapp geschlagen geben.

Klare Verhältnisse herrschte dagegen in Bornberg, wo Menal Topcu zum Mann des Tages avancierte. Er steuerte gleich vier Tore zum Erfolg über Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III bei. Das zwischenzeitliche Anschlusstor erzielte David Salzwedel per Strafstoß. Den 5:1-Endstand stellte Gian-Luca Rabe in der Nachspielzeit her.

