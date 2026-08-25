3. Kreisklasse Nord: Drei Teams bleiben ungeschlagen Erster erspielter Sieg für FC Cuxhaven III +++ Otterndorf II und Mittelstenahe bejubeln Heimerfolge von FuPa Cuxhaven · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thorben Bornhöft

In der 3. Kreisklasse Nord marschiert der TSV Otterndorf II weiter vorne weg. Anschluss hielt die Spielvereinigung Mittelstenahe, während der FC Geestland III zwar seine Serie aufrechterhielt, aber dennoch einen kleinen Rückschlag erlitt.

Die neugegründete dritte Mannschaft des FC Cuxhaven gewann nachträglich am grünen Tisch gegen die Reserve von Wanna-Lüdingworth. Am Sonntag verließ sie erstmals siegreich das Spielfeld. Dank eines dominanten Auftritts gab es einen ungefährdeten 5:1-Erfolg über den noch punktlosen SV Meckelstedt II. Joel Da Silva Marques verbuchte dabei einen Doppelpack.

Am bereits dritten Saisonsieg schnupperte der FC Geestland III. In einer umkämpften Begegnung ging er beim SV Bornberg in der 84. Minute durch Martin Kopp in Führung. Die Hausherren fanden allerdings kurz darauf eine Antwort. Bastian Feil netzte zum 1:1-Endstand ein.

Aufgrund der Punkteteilung musste der FCG die Spielvereinigung Mittelstenahe passieren lassen. Diese geriet auf eigener Anlage gegen die Spielvereinigung BISON III, zwar in Rückstand, zeigte sich davon aber unbeeindruckt. Leon Wenk glich in Minute 40 aus. Ein Doppelschlag von Niklas Heidtbrock kurz nach dem Seitenwechsel stellte die Weichen auf Heimerfolg. Matthias Schwarz verkürzte nochmals für die Gäste, ehe Wenk in der 77. Minute mit dem 4:2 für die Entscheidung sorgte.

Von der Spitze grüßt weiter die Otterndorfer Zweitvertretung. Den Grundstein für den dritten Saisonsieg legte sie im ersten Abschnitt, obwohl der TSV Hollen-Nord II nach zehn Minuten durch Julian Wichmann in Führung ging. Leonhard Liefekett, Ben Adrian van der Meer und Sönke Gottschalk stellten aber noch vor der Pause auf 3:1. Spannung kam wieder auf, als Luis Nollmann verkürzte (60.). Letztlich brachten die Hausherren das 3:2 aber über die Ziellinie.