Ligabericht
– Foto: Thies Meyer

3. Kreisklasse Nord: Die Favoriten erfüllen ihre Pflicht

Althemmoor und Geestland IV lassen nichts anbrennen +++ Grotheer-Doppelpack lässt Mittelstenahe jubeln

In der 3. Kreisklasse Nord bot der Rückrundenspieltag ausschließlich Aufeinandertreffen zwischen Mannschaften aus der oberen und unteren Tabellenhälfte. Dabei blieben Überraschungen aus.

Sa., 08.11.2025, 14:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
1
3
Abpfiff

Nach dem Nichtantritt zum Spitzenspiel beim FC Althemmoor rehabilitierte sich der SV Spieka II im Derby bei der Zweitvertretung von Nordholz/Oxstedt. Lange Zeit gestalten die Hausherren das Geschehen ausgeglichen, ehe der SVS durch Tore von Ellen Sennert sowie Paul Müller binnen weniger Minuten davonzog.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Althemmoor
FC AlthemmoorAlthemmoor
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
5
0
Abpfiff

Der Spitzenreiter empfing das Schlusslicht: Die klare Rollenverteilung herrschte auch auf dem Spielfeld. Denn der FC Althemmoor führte schon zur Pause mit 4:0 und verbuchte letztlich einen vollkommen ungefährdeten 5:0-Erfolg, zu dem Marin Naskov einen Doppelpack beisteuerte.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Am Dobrock (9er)
SG Am Dobrock (9er)SG Am Dobrock (9er) III
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
0
4
Abpfiff

Ärgster FCA-Verfolger bleibt der FC Geestland IV. Dieser meisterte das Geduldsspiel bei der dritten Mannschaft der SG Am Dobrock. 58 Minuten dauerte es, ehe Ramin Gholamin das Führungstor erzielte. In der Folge zog der FCG davon. Christian Theinert erhöhte schnell auf 0:2. Danach war wieder Gholamin an der Reihe. Mit seinen Treffer zwei und drei stellte er das 0:4-Endresultat her.

Gestern, 15:00 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
TSV Hollen-Nord (9er)
TSV Hollen-Nord (9er)TSV Hollen-Nord (9er) II
0
3
Abpfiff

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III erlitt zuletzt zwei herbe Pleiten mit gleich 15 Gegentoren. Auch gegen die Kreisliga-Reserve von Hollen-Nord stand sie auf verlorenem Posten. Die Gäste brauchten keine 180 Sekunden, um durch Jens Blohm in Führung zu gehen: Marcel Hoops ließ in der 24. Minute das 0:2 folgen. Anschließend ließ es der TSV ruhiger angehen. Dem eingewechselte Benjamin Graf gelang noch das 0:3 und sicherte damit den achten Saisonsieg.

Gestern, 11:30 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
0
2

Enger ging es in Otterndorf zu. Die TSV-Zweitvertretung hielt das Duell mit der Spielvereinigung Mittelstenahe bis zur 84. Minute offen. Dann schaffte Thorben Grotheer - schon führ das frühe 0:1 verantwortlich - mit seinem zweiten Treffer Klarheit. Die Gäste fuhren damit den bereits fünften Dreier in Folge ein.

Fr., 07.11.2025, 19:30 Uhr
SpVgg BISON (9er)
SpVgg BISON (9er)SpVgg BISON (9er) III
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
2
1
Abpfiff

Bereits am Freitagabend erfreute sich die Spielvereinigung BISON III über einen Heimerfolg. Bjarne Horeis und Torben von Thaden besorgten die 2:0-Führung. Erst in der Nachspielzeit verkürzte Lasse Tiedemann für Wa-Lü II, das die achte Saisonniederlage aber nicht mehr verhindern konnte.

