3. Kreisklasse Nord: Denkwürdiges Torfestival in Krempel

Der zehnte Spieltag der 3. Kreisklasse Nord bot beeindruckendes Spektakel. Besonders großen Anteil daran besaßen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III um den fünffachen Torschützen Marcin Orawiec und der FC Althemmoor, der gegen die SG Nordholz/Oxstedt II in große Bedrängnis geriet.

Zum Auftakt des zehnten Spieltags musste die Spieka-Reserve die erste Niederlage einstecken. Schon nach einer Viertelstunde geriet sie gegen Mittelstenahe in Rückstand. Der Treffer von Kevin Ahrens genügte der fast eine Stunde lang in Überzahl agierenden Spielvereinigung. Sie brachte das 1:0 über die Ziellinie.

Nach sechs vergeblichen Anläufen fuhr die SG Nordholz/Oxstedt III ihren ersten Punktgewinn ein. Dabei schien sogar noch mehr möglich, denn gleich zweimal ging das Schlusslicht in Führung. Jannis Vohlken egalisierte jeweils für den FC Wanna-Lüdingworth II, der somit zumindest noch ein Unentschieden ergatterte.

Vor dem Anpfiff lag die dritte Mannschaft der Spielvereinigung BISON sieben Zähler vor der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III. Davon war auf dem Spielfeld allerdings rein gar nichts zu sehen. Im Gegenteil: Die Hausherren überrannten ihren Kontrahenten in der ersten Hälfte und führten mit sage und schreibe 9:1. Der zweite Abschnitt verlief wesentlich ruhiger. Beide Teams erzielten noch zwei weitere Tore, sodass es letztlich 11:3 stand. Zum Mann des Tages avancierte Marcin Orawiec, der einen Fünferpack verbuchte.

Ebenfalls spektakulär ging es in Oxstedt zu. Der Underdog erwischte den FC Althemmoor auf dem völlig falschen Fuß und führte nach 35 Minuten mit 3:1. Für alle drei Tore zeigte sich Dennis Böckmann verantwortlich. Erst danach fand der Tabellenführer ins Spiel, glich noch vor der Pause auf und zog im zweiten Abschnitt davon. Schon nach 70 Minuten stand es 3:6, wobei Misho Naskov einen Dreierpack verbuchte. In der Schlussphase verkürzten Tizian Wilhelm

