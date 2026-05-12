 2026-05-06T12:44:31.715Z

Ligabericht

3. Kreisklasse Nord: Borm mit Sechserpack beim nächsten SVM-Coup

Mittelstenahe landet Kantersieg im Verfolgerduell +++ Nordholz/Oxstedt II tritt nicht an

von FuPa Cuxhaven · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Thies Meyer

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3. KK Cuxhaven Nord
Meckelstedt
Geestland IV
TSV Hollen-Nord (9er) II
SG Nordholz II

In der 3. Kreisklasse Nord krönte sich der FC Althemmoor in der vergangenen Woche vorzeitig zum Meister. Dahinter herrscht noch reichlich Bewegung. Am 23. Spieltag setzten die Spielvereinigung Mittelstenahe und der SV Meckelstedt dicke Ausrufezeichen.

Fr., 08.05.2026, 19:30 Uhr
TSV Hollen-Nord (9er)
TSV Hollen-Nord (9er)TSV Hollen-Nord (9er) II
SV Meckelstedt
SV MeckelstedtMeckelstedt
1
6
Abpfiff

Der SV Meckelstedt rauscht weiter durch das Jahr 2026. Das erste und einzige Auswärtsspiel entschied er bei der Reserve des TSV Hollen-Nord erstaunlich glatt für sich. In Topform präsentierte sich Daniel Borm, der alle sechs Treffer beisteuerte, darunter einen lupenreinen Hattrick zwischen der elften und 18. Minute. In lediglich sieben Saisoneinsätzen gelangen ihm bereits 18 (!) Tore. Benjamin Graf betrieb für die Hausherren mit dem 1:6 nur noch leichte Ergebniskosmetik.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
9
1
Abpfiff

Auch das zweite Verfolgerduell des Wochenendes entwickelte sich zu einer glasklaren Angelegenheit. Die Spielvereinigung Mittelstenahe überrollte den SV Spieka und erfreute sich an gleich sieben verschiedenen Torschützen. Pascal und Niklas Heidtbrock netzten jeweils doppelt ein beim 9:1-Erfolg, der Rang zwei festigte.

So., 10.05.2026, 14:00 Uhr
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
4
0
Abpfiff

Einen weiteren klaren Heimerfolg gab es aus Wanna zu vermelden. Die Zweitvertretung des FC Wanna-Lüdingworth ließ gegen Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III nichts anbrennen. Malte Wettwer sowie Timo Hogrefe verbuchten jeweils einen Doppelpack und waren damit für den 4:0-Endstand verantwortlich.

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
2
1
Abpfiff

Der FC Geestland IV darf sich weiter Chancen auf die Vizemeisterschaft ausrechnen. Schon in der Anfangsphase stellte er die Weichen im Vergleich mit der Otterndorfer Reserve auf Heimsieg. Tjark Langanke und Martin Grohnert trafen zur beruhigenden 2:0-Führung nach 20 Minuten. Ibrahim Banat verkürzte zwar umgehend, doch den knappen Vorsprung brachte der FCG letztlich über die Ziellinie.

So., 10.05.2026, 12:45 Uhr
SpVgg BISON (9er)
SpVgg BISON (9er)SpVgg BISON (9er) III
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
3
1
Abpfiff

Im Hinspiel musste die Spielvereinigung BISON III eine herbe 3:11-Klatsche hinnehmen. Drei Tore erzielte sie in Person von Bjarne Horeis (2) und Joshua Foltmer erneut. Diesmal genügten sie zum Sieg. Denn die Hausherren verteidigten wesentlich konzentrierter und ließen nur das zwischenzeitliche Anschlusstor von Edgard Merkin zu.

So., 10.05.2026, 13:00 Uhr
FC Althemmoor
FC AlthemmoorAlthemmoor
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
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§ Urteil

Am Donnerstag feierte der FC Althemmoor durch einen Kantersieg über BISON III (6:0) den frühzeitigen Gewinn der Meisterschaft. Am Sonntag durfte er sein Können nicht unter Beweis stellten, gewann aber dennoch mit 5:0-Toren. Die SG Nordholz/Oxstedt II verzichtete nämlich auf eine Durchführung der angesetzten Begegnung.

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