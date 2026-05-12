3. Kreisklasse Nord: Borm mit Sechserpack beim nächsten SVM-Coup

– Foto: Thies Meyer

In der 3. Kreisklasse Nord krönte sich der FC Althemmoor in der vergangenen Woche vorzeitig zum Meister. Dahinter herrscht noch reichlich Bewegung. Am 23. Spieltag setzten die Spielvereinigung Mittelstenahe und der SV Meckelstedt dicke Ausrufezeichen.

Der SV Meckelstedt rauscht weiter durch das Jahr 2026. Das erste und einzige Auswärtsspiel entschied er bei der Reserve des TSV Hollen-Nord erstaunlich glatt für sich. In Topform präsentierte sich Daniel Borm, der alle sechs Treffer beisteuerte, darunter einen lupenreinen Hattrick zwischen der elften und 18. Minute. In lediglich sieben Saisoneinsätzen gelangen ihm bereits 18 (!) Tore. Benjamin Graf betrieb für die Hausherren mit dem 1:6 nur noch leichte Ergebniskosmetik.

Auch das zweite Verfolgerduell des Wochenendes entwickelte sich zu einer glasklaren Angelegenheit. Die Spielvereinigung Mittelstenahe überrollte den SV Spieka und erfreute sich an gleich sieben verschiedenen Torschützen. Pascal und Niklas Heidtbrock netzten jeweils doppelt ein beim 9:1-Erfolg, der Rang zwei festigte.

Einen weiteren klaren Heimerfolg gab es aus Wanna zu vermelden. Die Zweitvertretung des FC Wanna-Lüdingworth ließ gegen Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III nichts anbrennen. Malte Wettwer sowie Timo Hogrefe verbuchten jeweils einen Doppelpack und waren damit für den 4:0-Endstand verantwortlich.

Der FC Geestland IV darf sich weiter Chancen auf die Vizemeisterschaft ausrechnen. Schon in der Anfangsphase stellte er die Weichen im Vergleich mit der Otterndorfer Reserve auf Heimsieg. Tjark Langanke und Martin Grohnert trafen zur beruhigenden 2:0-Führung nach 20 Minuten. Ibrahim Banat verkürzte zwar umgehend, doch den knappen Vorsprung brachte der FCG letztlich über die Ziellinie.

Im Hinspiel musste die Spielvereinigung BISON III eine herbe 3:11-Klatsche hinnehmen. Drei Tore erzielte sie in Person von Bjarne Horeis (2) und Joshua Foltmer erneut. Diesmal genügten sie zum Sieg. Denn die Hausherren verteidigten wesentlich konzentrierter und ließen nur das zwischenzeitliche Anschlusstor von Edgard Merkin zu.