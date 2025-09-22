3. Kreisklasse Nord: Althemmoor trumpft im Spitzenspiel auf

– Foto: Thies Meyer

Im Mittelpunkt des siebten Spieltages der 3. Kreisklasse Nord stand das Topspiel zwischen dem TSV Hollen-Nord II und dem FC Althemmoor. Es fand einen klaren Sieger. Noch deutlicher gewannen der FC Geestland IV und Spielvereinigung BISON III ihre Begegnungen.

In Odisheim herrschten von Beginn an klare Verhältnisse. Die dritte Mannschaft der Spielvereinigung BISON gab eindeutig den Ton an. Besonders gut aufgelegt zeigte sich Bjarne Horeis, der im ersten Abschnitt gleich viermal einnetzte. Nach dem Seitenwechsel war er nochmal zur Stelle. Zudem trafen drei Teamkollegen zum klaren 8:0-Erfolg.

In der Vorwoche ergatterte die Spielvereinigung Mittelstenahe im Vergleich mit Spitzenreiter Althemmoor ein Remis. Nun befand sie sich in klarer Favoritenrolle, wurde dieser aber nicht gerecht. Die SG Nordholz/Oxstedt II schnupperte dank eines Tores von Max Nitze bis in die Nachspielzeit hinein am Sieg. Dann gelang Niklas Heidtbrock der Ausgleich für die auf Rang sechs zurückfallenden Gastgeber.

Jeweils 16 Punkte aus den bisherigen sechs Partien sammelten der TSV Hollen-Nord II sowie der FC Althemmoor ein. Die Gäste legten durch Florian Holtz schon nach elf Minuten vor. Anschließend entwickelte sich ein spannendes Spitzenspiel, in dem Holtz letztlich den Unterschied herstellte. In der 82. Minute erzielte er das 0:2. Vier Zeigerumdrehungen darauf erhöhte der Torjäger. Paul-Lucas Mahler stellte den letztlich klaren 0:4-Endstand her. Der neugegründete FC Althemmoor festigte damit eindrucksvoll die Tabellenführung.

Der FC Geestland IV ließ auf eigener Anlage nichts anbrennen. Schlusslicht Nordholz/Oxstedt III wehrte sich zwar nach Kräften, musste aber ein halbes Dutzend an Gegentoren hinnehmen. Für den Viertplatzierten trafen fünf verschiedene Akteure. Akashdeep Singh sogar doppelt.

Ebenfalls ein Wörtchen an der Spitze redet der SV Spieka II mit. Paul Müller stellte die Weichen in Krempel auf Auswärtssieg. Jan Rinkewitz legte per Doppelpack noch vor der Pause nach - 0:3. Jener Rinkwitz traf nach der Pause nochmals zweimal. Für die SG NKH III gelang Tjark Seehafer nur noch das Ehrentor.

Do., 09.10.2025, 19:30 Uhr TSV Otterndorf Otterndorf II SV Meckelstedt Meckelstedt 19:30 PUSH