3. Kreisklasse Nord: Althemmoor hält weiter die Null

– Foto: Thies Meyer

Die 3. Kreisklasse Nord weist nach dem vierten Spieltag noch vier ungeschlagene Teams auf. Dazu gehört der von der Spitze grüßende FC Althemmoor, der sich auf eine glänzende Defensive verlassen kann. Ein offensives Ausrufezeichen setzte dagegen der SV Meckelstedt.

Der SV Meckelstedt garantiert weiterhin Spektakel: Nach zwei torreichen Unentschieden sprang diesmal ein Kantersieg heraus. Bei der noch punktlosen SG Nordholz /Oxstedt III erfreute sich der Gast an gleich sieben verschiedenen Torschützen. Lediglich Fynn Luka Stuthmann traf doppelt. Hinzu kam ein Eigentor, sodass es nach 90 Minuten 9:0 für den SVM hieß.

Wer zu spät den Sportplatz Knill betrat, verpasste die Höhepunkte des Duells zwischen dem SV Spieka II sowie der dritten Mannschaft der Spielvereinigung BISON III. Jan Rinkewitz traf nämlich doppelt, als noch nicht einmal 180 Sekunden gespielt waren. Weitere Treffer fielen trotz vorhandener Chancen nicht. Der SVS verbuchte dank des Frühstarts einen 2:0-Heimerfolg.

Ebenfalls über einen Sieg auf eigener Anlage freute sich der TSV Hollen-Nord II. Die Spielvereinigung Mittelstenahe erwies sich als starker Gegner und egalisierte den ersten Rückstand durch Thorben Grotheer. Direkt zu Beginn des zweiten Abschnitts gelang Rocco Steffens das 2:1 für die Hausherren, die bis tief in die Nachspielzeit hinein um den Sieg bangen mussten, ehe Luis Rahn für die Entscheidung sorgte - 3:1.

3:1 lautete auch das Endresultat in Cadenberge. Dabei stand es bis zur 84. Minute lediglich 1:0 für die dritte Mannschaft der neugegründeten SG Am Drobrock, die aufgrund einer Roten Karte gegen einen Gästespieler auch noch in Überzahl agieren durfte. Dennoch erzielte Lasse Tiedemann das 1:1. Doch im direkten Gegenzug besorgte Patrick Schueler die neuerliche Führung. In der Nachspielzeit erhöhte Jonny-Kay Kletsch auf 3:1. Der FC Wanna-Lüdingworth II muss damit weiter auf den ersten Zähler warten.

Lange musste sich der FC Althemmoor gedulden, ehe Florian Holtz das wegweisende 1:0 gegen die zuvor engagiert verteidigende Otterndorfer Reserve erzielte (65.). Vorlagengeber Jeremy Ahlf stellte elf Zeigerumdrehungen später auf 2:0. Beiden wurde er von Misho Naskov, der sogar noch das 3:0 besorgte. Defensiv ließen die Hausherren wieder einmal nichts anbrennen. Der FCA steht somit weiter ohne Punktverlust und ohne jeglichen Gegentreffer auf Platz eins.