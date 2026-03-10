3. Kreisklasse Nord: Althemmoor gewinnt Spitzenspiel und setzt sich ab Mittelstenahe und Hollen-Nord II stolpern auswärts von FuPa Cuxhaven · Heute, 09:00 Uhr · 0 Leser

Am Wochenende meldete sich die 3. Kreisklasse Nord aus der Winterpause zurück. Frühzeitig scheint sich eine Vorentscheidung im Meisterschaftsrennen anzudeuten. Tabellenführer FC Althemmoor avancierte nämlich zum großen Gewinner des Spieltages.

Schon am Donnerstagabend legte der SV Meckelstedt einen perfekten Start ins neue Jahr hin. Er überrollte die dritte Mannschaft der Spielvereinigung BISON bereits im ersten Abschnitt. Sebastian Dicke und Florian Braun trafen jeweils doppelt zur 4:0-Pausenführung. Der Sieg war damit frühzeitig gesichert. Das Ehrentor von Erson Ferizi per Freistoß besaß nur noch statistischen Wert.

Ernüchternd verlief dagegen das erste Pflichtspiel für die Spielvereinigung Mittelstenahe. Sie wurde ihrer Favoritenrolle bei der Zweitvertretung von Wanna-Lüdingworth nicht gerecht. Die drittbeste Offensive der Liga kam nicht in Fahrt, sodass beide Teams letztlich torlos blieben.

Ebenfalls im oberen Tabellendrittel bewegt sich die Reserve des TSV Hollen-Nord. Sie verpasste jedoch genauso wie Mittelstenahe einen wohl fest eingeplanten Sieg. Dabei lagen die Hollnsether in Otterndorf gleich zweimal in Führung. Julian Hagenah glich jedoch jeweils auch. Damit stand wie schon im Hinspiel ein 2:2 zu Buche.

Im Duell der Tabellennachbarn feierte die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel III ein klaren Erfolg, womit sie an der dritten Mannschaft der SG Am Dobrock vorbeizog. Miguel Kück gelang kurz vor der Pause das wegweisende Führungstor. Nach dem Seitenwechsel erhöhten Fabian Deicke, Lion Schlake sowie Lucas Romero Arroyo binnen acht Minuten auf 4:0. Shakiro Bürke stellte in der Nachspielzeit den 4:1-Endstand her.

Das Spitzenspiel stieg in Ringstedt, wo der FC Geestland IV den Spitzenreiter FC Althemmor herausforderte. Ein einziger Treffer stellte schließlich den Unterschied her. Florian Holtz erzielte in der 28. Minute das 0:1, was den Gästen zum Sieg genügte. Damit bauten sie den Vorsprung auf den FCG auf satte neun Punkte aus.