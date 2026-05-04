 2026-04-29T13:32:52.058Z

Ligabericht

3. Kreisklasse Nord: Althemmoor erhält ersten Matchball

Meckelstedt holt neunten Sieg in Folge +++ Torfestival in Oxstedt

von FuPa Cuxhaven · Heute, 23:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Clemens Budde

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3. KK Cuxhaven Nord
Meckelstedt
Geestland IV
TSV Hollen-Nord (9er) II
SG Nordholz II

Der Sonntag brachte in der 3. Kreisklasse Nord erneut reichlich Tore. Dazu könnte sich die Meisterfrage schon bald klären. Denn die Spielvereinigung Mittelstenahe unterlag dem zur Mannschaft des Halbjahres avancierenden SV Meckelstedt.

Gestern, 13:00 Uhr
SV Meckelstedt
SV MeckelstedtMeckelstedt
SPVGG Mittelstenahe
SPVGG MittelstenaheMittelsten.
3
2
Abpfiff

Der SVM gewann nämlich auch das neunte Spiel in 2026. Schon nach sechs Minuten lag er durch einen Doppelpack von Daniel Born mit 2:0 in Führung. Den Anschlusstreffer von Lukas Klemp konterte Steven Stein noch vor der Pause. Torben Grotheer stellte nach einer Stunde zwar noch auf 3:2, doch die dritte Saisonniederlage konnte Mittelstenahe nicht mehr verhindern.

Gestern, 13:00 Uhr
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz II
SG Am Dobrock (9er)
SG Am Dobrock (9er)SG Am Dobrock (9er) III
3
6
Abpfiff

Im Tabellenkeller setzte die zuvor im neuen Kalenderjahr noch sieglose SG Am Dobrock III ein Ausrufezeichen. Sie überholte die Reserve der SG Nordholz/Oxstedt. Besonders Yurii Kharchenko zeigte sich sehr gut aufgelegt und netzte gleich dreimal ein. Hinzu kamen Tore von Viacheslav Hein (2) und Peer-Jasper Finken. Dennis Böckmann (2) betrieb für die Hausherren, die sogar durch Jan-Hendrik Radnitz den ersten Treffer erzielten, noch etwas Ergebniskosmetik.

Gestern, 13:00 Uhr
FC Geestland
FC GeestlandGeestland IV
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) III
2
1
Abpfiff

Lange musste die vierte Mannschaft aus Geestland dem 0:1 von Niklas Steinmann hinterherrennen. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang Ramon Gholami der Ausgleich. Kurz darauf netzte Christian Theinert zum 2:1-Siegtor, gleichbedeutend mit dem Sprung auf Rang drei, ein.

Gestern, 12:30 Uhr
TSV Otterndorf
TSV OtterndorfOtterndorf II
SG Nordholz / VfB Oxstedt
SG Nordholz / VfB OxstedtSG Nordholz III
4
0
Abpfiff

Ab der 39. Minute durfte die Otterndorf Reserve in Überzahl agieren. Nach dem Seitenwechsel nutzte sie den Vorteil eiskalt aus. Sönke Gottschalk gelang nur wenige Sekunden nach Wiederanpfiff das Führungstor. Vincent Benzen, Mesbah Jafari und Marcel Kröncke erhöhten in der Folge auf 4:0.

Gestern, 12:30 Uhr
SV Spieka (9er)
SV Spieka (9er)SV Spieka (9er) II
FC Wanna-Lüdingworth (9er)
FC Wanna-Lüdingworth (9er)FC Wanna-Lüdingworth (9er) II
2
1
Abpfiff

Der SV Spieka II landete einen Arbeitssieg. Das 1:0 von Danny Scholz egalisierte Marvin Rupsch für die als klaren Außenseiter angereisten Gäste. Jan Rinkewitz sorgte mit seinem 22.Saisontor für den Heimerfolg. Er selbst kletterte damit in der Torschützenliste an die Spitze.

Do., 07.05.2026, 19:45 Uhr
FC Althemmoor
FC AlthemmoorAlthemmoor
SpVgg BISON (9er)
SpVgg BISON (9er)SpVgg BISON (9er) III
19:45

Die Begegnung wird am 07.05 um 19.45 Uhr angepfiffen. Bei einem Sieg würde der FC Althemmoor vorzeitig als Meister feststehen.

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