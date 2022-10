3. Kreisklasse I: Bornberg II gewinnt nächstes Spitzenspiel RWC-Drittvertretung hält Anschluss

In der 3. Kreisklasse Cuxhaven Nord richtete sich der Fokus auf das Topspiel zwischen den zweiten Mannschaften des SV Bornberg und FC Wanna-Lüdingworth. Der Tabellenführer hatte abermals die Nase vorn und distanzierte damit einen weiteren direkten Konkurrenten.

So., 16.10.2022, 12:45 Uhr

Den besseren Start erwischten die Gäste, Nach einer Viertelstunde netzte Hendrick Poppe zum 0:1 ein, doch Dieter Heinrich stellte noch vor der Pause den Gleichstand wieder her. In Minute 74 erzielte dann der eingewechselte Patrick Ritter das umjubelte 2:1, das Alexander Schütt keine 180 Sekunden darauf veredelte. Der SV Bornberg II grüßt somit weiter von der Spitze, vier Zähler vor dem FC Wanna-Lüdingworth II.

So., 16.10.2022, 12:00 Uhr

So., 16.10.2022, 13:00 Uhr

Eine klare Angelegenheit entwickelte sich dagegen in Hechthausen. Durchgängig dominierte Rot-Weiss Cuxhaven III das Geschehen, erfreute sich letztlich an vier verschiedenen Torschützen und einem halben Dutzend an Toren. Tobias Roß besorgte kurz vor Schluss das Ehrentor für TuRa.