3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick Debstedt II und WDB-Reserve mit Heimsigen von FuPa Lüneburg · Heute, 17:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Thies Meyer

Der Spieltag im Überblick:

In einem torreichen Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd setzte sich der TSV Debstedt II mit 4:3 gegen die SG Schiffdorf/Sellstedt durch. Die Gäste gingen früh in Führung: Tim-Erich Roth traf in der 7. Minute, gefolgt von Henrik Fahrenholz, der in der 18. Minute auf 2:0 erhöhte. Debstedt antwortete kurz vor der Halbzeit durch Christian Harjes (37. Minute). Nach der Pause drehte Mattis Schröder das Spiel mit zwei Toren (48., 54. Minute). Fahrenholz glich für Schiffdorf/Sellstedt aus (63. Minute), doch Laurin Stelling sicherte Debstedt den Sieg in der 71. Minute.

In einem spannenden Spiel gewann die SG WDB mit 4:2 gegen den FC Lune III durch. Daniel Buck eröffnete nach einer halben Stunde das Torfeuer der Hausherren, doch Silvio Apostolov glich nur drei Minuten später aus. Antero Maia Duarte brachte WDB erneut in Führung, doch Christian Schwabe sorgte prompt für den 2:2-Ausgleich. Ein Eigentor von Christopher Brown in der 74. Minute bescherte WDB die Führung, die Antero Maia Duarte mit seinem zweiten Treffer in der Nachspielzeit auf 4:2 ausbaute.

Der TSV Wehdel II traf auf die auf die SG Neuenw./Krempel/Holßel II. In einer hart umkämpften ersten Halbzeit erzielte Nick Brünjes in der 44. Minute das 0:1 für die Gäste. Im zweiten Durchgang erhöhte Marcel Barth in der 79. Minute auf 0:2, welches den Sieg der SG NKH II sicherte.