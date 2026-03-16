 2026-03-13T07:45:35.464Z

Spielbericht

3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick

Nur zwei Spiele wurden ausgetragen +++ Sievern III und NKH II siegen hoch

von FuPa Lüneburg · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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3. KK Cuxhaven Süd
Schiffd./Se.
FC Geestland (9er) III
Sievern III
TSV Wehdel II

Der Spieltag im Überblick:

Do., 02.04.2026, 19:30 Uhr
SG Beverstedt/Wellen (9er)
SG Beverstedt/Wellen (9er)SG Beverstedt/Wellen (9er) II
TSV Wehdel
TSV WehdelTSV Wehdel II
19:30

Sa., 04.04.2026, 16:00 Uhr
SG FAW (9er)
SG FAW (9er)SG FAW (9er) III
SG BW Stubben (9er)
SG BW Stubben (9er)SG BW Stubben (9er) II
16:00

Gestern, 15:30 Uhr
TSV Sievern
TSV SievernSievern III
FC Lune
FC LuneFC Lune IV
7
0
Abpfiff
Der TSV Sievern III besiegt den FC Lune IV eindrucksvoll mit 7:0. Mahmud Isa eröffnete das Schützenfest in der 15. Minute. Bünyemin Karakaya und Phillip Gärtner erhöhten bis zur Halbzeit auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel folgten Tore von Leon Wahlers, Sören Steeg, Volker Engelmann und Micha Sill, die den deutlichen Sieg perfekt machten.

Gestern, 12:30 Uhr
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)
SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er)SG Neuenw./Krempel/Holßel (9er) II
TSV Debstedt
TSV DebstedtTSV Debstedt II
5
1
Abpfiff
Im zweiten Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd setzte sich die SG Neuenw./Krempel/Holßel klar mit 5:1 gegen den TSV Debstedt II durch. Oliver Dankert eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen, gefolgt von Fabian Deicke in der 9. Minute. Maurice Scherer erhöhte mit zwei Treffern in der 40. und 42. Minute auf 4:0. Ali Oubaisi erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer für Debstedt, doch Marcin Orawiec stellte in der 54. Minute den alten Abstand wieder her.

Do., 02.04.2026, 19:00 Uhr
FC Lune (9er)
FC Lune (9er)FC Lune (9er) III
FC Land Wursten
FC Land WurstenLand Wursten III
19:00

Do., 19.03.2026, 19:30 Uhr
SG WDB (9er)
SG WDB (9er)SG WDB (9er) II
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)
SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er)SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. (9er) II
19:30