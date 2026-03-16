3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick Nur zwei Spiele wurden ausgetragen +++ Sievern III und NKH II siegen hoch von FuPa Lüneburg · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

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Der Spieltag im Überblick:

Der TSV Sievern III besiegt den FC Lune IV eindrucksvoll mit 7:0. Mahmud Isa eröffnete das Schützenfest in der 15. Minute. Bünyemin Karakaya und Phillip Gärtner erhöhten bis zur Halbzeit auf 3:0. Nach dem Seitenwechsel folgten Tore von Leon Wahlers, Sören Steeg, Volker Engelmann und Micha Sill, die den deutlichen Sieg perfekt machten.

Im zweiten Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd setzte sich die SG Neuenw./Krempel/Holßel klar mit 5:1 gegen den TSV Debstedt II durch. Oliver Dankert eröffnete bereits in der 2. Minute den Torreigen, gefolgt von Fabian Deicke in der 9. Minute. Maurice Scherer erhöhte mit zwei Treffern in der 40. und 42. Minute auf 4:0. Ali Oubaisi erzielte in der 52. Minute den Anschlusstreffer für Debstedt, doch Marcin Orawiec stellte in der 54. Minute den alten Abstand wieder her.