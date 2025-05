3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 24. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Duell zwischen der SG Beverstedt/Wellen II und dem FC Lune IV setzten sich die Gäste eindrucksvoll mit 6:0 durch. Silvio Apostolov eröffnete in der 3. Minute den Torreigen, gefolgt von Christopher Brown (12.) und Tjark Meyer (20.), die das Ergebnis auf 3:0 ausbauten. Kim André Berndt (32.) und Hauke Glaser (67.) erhöhten weiter, bevor Apostolov in der 73. Minute seinen zweiten Treffer erzielte.

In Drangstedt trafen der FC Geestland IV und die SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. II aufeinander. In der 39. Minute brachte Yannik Steinkamp die Gäste. Der FC Geestland IV kämpfte bis zur 81. Minute, bis Tjark Langanke den Ausgleich erzielte. Es blieb beim 1:1 zwischen den Tabellennachbarn.

In der Partie zwischen der SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst III und Pokalfinalist TSV Debstedt II setzten sich die Gäste mit 2:1 durch. Christoph Quade brachte die Heimelf in der 28. Minute. Doch Tom Eilert glich in der 63. Minute aus, bevor Daniel Schmidt in der 78. Minute den Sieg für Debstedt sicherte.

Der Meister FC Hagen/Uthlede gewann sein Heimspiel gegen den TSV Düring mit 4:2. Carsten-Hinrich Steilen traf zunächst in der 23. Minute für Hagens Dritte, gefolgt von Janik Grafelmann, der in der 42. Minute auf 2:0 erhöhte. Niklas Mehrtens sorgte in der 52. Minute für das 3:0, bevor Connor Neuhaus und Jakob Ehlen Düring auf 3:2 heranbrachten. Doch Mehrtens stellte in der 65. Minute den alten Abstand wieder her und sicherte den Heimsieg.