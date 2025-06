3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der letzte Spieltag in der Übersicht

– Foto: Mathias Leschek

Der letzte Spieltag der 3. Kreisklasse Süd in der Übersicht:

In der Begegnung zwischen der SG BW Stubben und FC Geestland IV dominierte die Heimelf klar. Sergej Wolf eröffnete in der 10. Minute den Torreigen, gefolgt von Viktor Schneidmüller und Kevin Grossmann, der auch die Vorlage zum 4:0 durch Jan Lührs lieferte. Nach einem Elfmeter traf Julian Görtz für Geestland zum 1:4, doch Stubben konterte durch Grossmann und Hendrik Schäfer, der per Elfmeter auf 6:1 erhöhte. Nach dem Spiel wurde Spielertrainer Michael Liedtke nach 12 Jahren auf dem Feld verabschiedet. Er wird künftig nur noch als Teammanager fungieren. Die Mannschaft bekommt zur neuen Saison ein neues Trainerteam und viele Neuzugänge vom JFV Staleke.

In einem spannenden Duell trennten sich die SG Landwürden/Langend.moor/Büttel-Neu. II und die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst III 3:3. Jan-Ole Kohlhorst brachte die Gäste früh in der 6. Minute in Führung. Bjarne Schabert glich in der 38. Minute aus. Tobias Meyer sorgte in der 57. Minute für die erneute Führung der Frelsdorfer, doch Salome Radespiel und Claas Mahlke drehten das Spiel in der 63. und 72. Minute, ehe Kohlhorst in der 68. Minute wieder für die Gäste traf.

Im Duell der 3. Kreisklasse Cuxhaven zwischen TSV Debstedt II und der SG WDB II fiel das erste Tor in der 46. Minute durch Kenny Günther, der zur Führung für die Gäste traf. Doch die Gastgeber ließen sich nicht entmutigen. In der 78. Minute glich Niklas Marke mit einem präzisen Schuss aus. Nur zwei Minuten später verwandelte er einen Elfmeter und sicherte den 2:1-Sieg für Debstedt.

Am Samstag trafen sich auf dem Sportplatz Holßel die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II und der FC Hagen/Uthlede III. Vor 100 Zuschauern fiel das einzige Tor erst kurz vor Spielende. In der 90. Minute erzielte Ole Kosak das entscheidende Tor für den FC, welches den Gästen den 1:0-Sieg sicherte. Der Meister trat ohne seine beiden Topscorer Jan Hasselmann und Kilian Tienken an, sie unterstützten die zweite Mannschaft beim Duhner SC.

Im Spiel zwischen der SG Beverstedt/Wellen II und dem SV Meckelstedt fielen insgesamt sechs Tore. Thomas Bliefernicht brachte die Gastgeber in der 16. Minute zwar in Führung, doch die Gäste antworteten stark: Murat Momcila glich in der 34. Minute aus, bevor er kurz nach der Pause erneut traf (48.). Daniel Bock erhöhte in der 56. Minute auf 3:1, und Momcila setzte mit seinem dritten Treffer in der 67. Minute den Schlusspunkt für Meckelstedt. Justin Rademacher verkürzte in der 80. Minute auf 2:4, doch die Aufholjagd blieb erfolglos.