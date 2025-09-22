3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der 7. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 7. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Die Gäste führten nach 19 Minuten durch ein Tor von Dirk von-Kobbe, der einen präzisen Schuss ins Netz setzte. In der 33. Minute erhöhte Tjark Meyer auf 0:2. Silvio Apostolov besiegelte den 0:3-Endstand in der 75. Minute für den FC Lune III.

Der FC Lune IV tritt erneut nicht zum Pflichtspiel an

In einem packenden Duell trennten sich die SG WDB II und die SG Neuenw./Krempel/Holßel II mit 3:3. Daniel Buck brachte die Gastgeber früh per Elfmeter in Führung, doch Emil Struß glich schnell aus. Vor der Halbzeit traf Benett Köster zum 2:1. Nach Kösters zweitem Treffer schien WDB auf der Siegerstraße, doch Oliver Dankert und Louis Preuss sorgten in der Schlussphase für den Ausgleich. Oliver Köster sah zudem die Gelb-Rote Karte.

Der TSV Sievern III feierte einen eindrucksvollen Sieg gegen die SG BW Stubben II. Mahmud Isa eröffnete das Torfestival bereits in der 5. Minute.. Nur zwölf Minuten später erhöhte er auf 2:0 und traf in der 30. Minute erneut. Sören Steeg legte nach der Pause das 4:0 nach, gefolgt von Isas viertem Tor. Christoph Karsten steuerte zwei weitere Treffer bei, sodass das Spiel mit 8:0 endete.

Till Rammenzweig erzielte in der 49. Minute das 1:0 für Debstedt. Doch die Gäste aus Geestland glichen in der 69. Minute durch Campino Schulz aus.

Der FC Land Wursten III siegte im Heimspiel gegen die SG Schiffdorf/Sellstedt mit 5:0. In der 27. Minute traf Jerom Kessener nach einer Vorlage von Lasse Wichmann zur Führung. Wichmann selbst erhöhte in der 37. Minute auf 2:0, bevor Jonathan Brockmann kurz vor der Halbzeit auf 3:0 stellte. Nach der Pause setzte Fabian Uhtenwoldt den Torreigen fort (65.), gefolgt von Zeron Kimmich, der in der 68. Minute den Endstand erzielte. Wichmann glänzte mit vier Vorlagen.