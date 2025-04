3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der 21. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 21. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Im Spiel der 3. Kreisklasse Cuxhaven zwischen dem FC Hagen/Uthlede und dem FC Geestland erlebten die Zuschauer am 27. April 2025 ein einseitiges Duell. Bereits in der 3. Minute verwandelte Robert Antons einen Elfmeter zum 1:0. Jan Hasselmann (16., 59., 76.) und Niklas Mehrtens (28., 30., 53.) sowie Kilian-Lasse Tienken (23., 46., 65.) trugen mit mehreren Treffern zur beeindruckenden 11:0-Gala bei. Moritz Antons setzte den Schlusspunkt in der 87. Minute. Damit dteht der FC H/U III als Meister vorzeitig fest.

Im n der Partie zwischen dem TSV Debstedt II und der SG Landwürden / Langend.moor / Büttel-Neu. II brachte Christian Harjes die Gastgeber in der 14. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Arne Schröder für die Gäste aus. In der Nachspielzeit sicherte Hendrik Senkbeil den Sieg für Debstedt mit dem entscheidenden Treffer zum 2:1.

Beim Spiel zwischen der SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II und SG WDB II dominierten die Gastgeber. Daniel Grave traf in der 40. Minute per Elfmeter und Phil Wegen erhöhte in der 52. Minute. Max Hogen verkürzte für WDB auf 2:1 (64.). Doch Marcin Orawiec stellte per Elfmeter (74.) den alten Abstand wieder her. In der Schlussphase setzte Wegen den Schlusspunkt zum 4:1.

Nach einem turbulenten Beginn erzielte Mahmoud Alali in der 21. Minute das 1:0 für die Gastgeber. Doch die Freude währte nicht lange: Sebastian Seebeck glich in der 25. Minute aus und erzielte nur eine Minute später das 2:1. In der zweiten Halbzeit erhöhte Pascal Eymers auf 3:1 (65.) und Wadim Owsjannikow setzte in der 84. Minute mit dem 4:1 den Schlusspunkt.

Im Derby setzte sich der FC Lune III klar mit 4:0 gegen die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst III durch. Christopher Brown eröffnete in der 21. Minute den Torreigen und zehn Minuten später erhöhte Sidiki Fofana auf 2:0. Nach der Pause schnürte Brown seinen Doppelpack (52.) und Christian Schwabe rundete den souveränen Sieg in der 75. Minute ab. Es war der erste Saisonsieg für Lunes Dritte.