3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der 20. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 20. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II siegte knapp mit 1:0 beim TSV Düring. In der 70. Minute fiel das entscheidende Tor: Dennis Napolitano bediente Hendrik Mangels und dieser beförderte die Kugel über die Linie.

Mi., 30.04.2025, 19:30 Uhr SG WDB SG WDB II FC Lune FC Lune IV 19:30 PUSH

Die SG Frelsdorf/Appeln/Wollingst III empfing die SG Beverstedt/Wellen II zum Derby. Das Spiel verlief über weite Strecken ausgeglichen, doch es war die Gastmannschaft, die in der 88. Minute den entscheidenden Treffer erzielte. Nach einem Foul trat, der erst kurz zuvor eingewechselte, Justin Kaltwasser zum Freistoß an. Mit einem präzisen Schuss ins Torwarteck ließ er dem Keeper keine Chance und sorgte für den Dreier der Auswärtself.

In der Partie zwischen SG Landwürden/Langend.moor/Büttel-Neu.II und FC Hagen/Uthlede III dominierte der Gast klar und gewann mit 6:0. Jan Hasselmann eröffnete in der 19. Minute den Torreigen und nur acht Minuten später erhöhte er auf 0:2. Kilian-Lasse Tienken setzte in der 33. Minute nach und stellte auf 0:3. Nach der Halbzeitpause traf Niklas Mehrtens in der 46. Minute zum 0:4. Hasselmann schnürte seinen Hattrick in der 55. Minute und den Schlusspunkt setzte Jesse Tienken, der in der 65. Minute per Elfmeter.

Im Duell zwischen dem FC Geestland IV und dem SV Meckelstedt fiel das entscheidende Tor erst in der letzten Minute. Murat Momcila brachte die Gäste in der 45. , doch Geestland antwortete nach der Pause: Bilal Khamis glich in der 59. Minute aus. In der Nachspielzeit sicherte Momcila mit seinem zweiten Treffer den 2:1-Sieg für Meckelstedt.