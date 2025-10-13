3. Kreisklasse Cuxhaven Süd: Der 10. Spieltag im Überblick

– Foto: Thies Meyer

Der 10. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Der Spitzenreiter SG WDB II dominierte auch die Partie gegen die SG Schiffdorf/Sellstedt und gewann mit 5:0. Benett Köster eröffnete das Torfestival in der 32. Minute mit einem Freistoßtor. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Kenny Günther nach einer Flanke von Jonas Peter auf 2:0. Nach der Pause erzielte Pierre-Pascal Fast das dritte Tor, vorbereitet von Köster. In der 75. Minute verwandelte Bastian Bresser einen Elfmeter zum 4:0. Max Hogen setzte den Schlusspunkt in der 80. Minute zum 5:0.

Am Sonntag traf der FC Geestland III auf den TSV Wehdel II. Jaron Grotheer brachte die Gäste in der 21. Minute in Führung. Nach der Halbzeit glich Malte Gissel für Geestland in der 50. Minute aus. Doch Grotheer schnürte seinen Doppelpack und sicherte Wehdel in der 77. Minute den 2:1-Sieg.

In einer spannenden Partie, die von beiden Seiten intensiv geführt wurde, gelang es Stubben, mit 3:1 zu gewinnen. Nach einem ersten Pfostenschuss von Stubben in der 11. Minute brachte Pekka Kreimeyer in der 35. Minute sein Team nach einer Ecke in Führung. Florian Strechel glich kurz vor der Halbzeit aus (44. Minute). In der zweiten Hälfte erzielte Hendrik Schäfer zunächst das 2:1 (51. Minute) und sicherte in der Nachspielzeit (90.+2) mit seinem zweiten Treffer den Sieg.

Im Spiel zwischen TSV Sievern III und FC Land Wursten III dominierte die Heimelf und gewann mit 3:0. Sören Steeg traf direkt nach der Halbzeit in der 46. Minute. Mahmud Isa erhöhte in der 78. Minute, bevor Christoph Karsten in der 83. Minute den Schlusspunkt setzte.