3. Kreisklasse Cuxhaven St.II: Spitzenreiter Sievern III souverän FAW III siegt im Nachbarduell +++ Meckelstedt feiert zweiten Saisonsieg

Der 13. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven in der kompakten Übersicht:

So., 30.10.2022, 13:30 Uhr

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Das Verfolger-Duell entschied der TV Langen II für sich. Den Siegtreffer erzielte Marius Robran. Mit einem Sieg im Nachholspiel kann das Team sogar den zweiten Platz einnehmen und am FC WDBL vorbeiziehen.

So., 30.10.2022, 15:00 Uhr

Jan-Ole Kohlhorst trug sich beim Nachbarduell in Wehdel zweimal in die Torschützenliste ein und am Ende hatten die Frelsdorfer das bessere Ende für sich. Damit hat die SG FAW III ihre Niederlagenserie vorerst gestoppt.