3. Kreisklasse Cuxhaven St. II: Sievern III siegt im Spitzenspiel Schimanski trifft und Wehdel siegt

Der 10. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Staffel in der kompakten Übersicht:

Der TV Langen hatte wenig Mühe einen klaren Sieg gegen den FC Geestland IV herauszuschiessen. Die Langener haben weiterhin ein beeindruckendes Torverhältnis mit nur drei Gegentreffern in sieben Partien.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Matthias Schimanski führte den TSV Wehdel III mit seinen beiden Toren zum ersten Saisonsieg. Dadurch klettern die Wehdeler auf den sechsten Platz. Bei den Gästen hält die Niederlagenserie weiter an.

So., 09.10.2022, 15:00 Uhr

Es ging sofort hoch her im Spitzenspiel. Die Führung der Gäste glichen die Hausherren prompt aus und gingen selbt in Front. Noch vor dem Halbzeitpfiff traf der Spitzenreiter zum Ausgleich und setzte sich im zweiten Durchgang endgültig durch. Damit verliert der FC WDBL III zum ersten Mal in dieser Saison.