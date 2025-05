3. Kreisklasse Cuxhaven: Der Spieltag im Überblick

– Foto: Pia Flathmann

Der 25. Spieltag der 3. Kreisklasse Süd im Überblick:

Im Spiel zwischen dem FC Lune IV und dem FC Geestland IV dominierten die Gäste. In der 33. Minute brachte Fabian Gründler Geestland nach einer Vorlage von Stefan Brauer Geestland in Führung. Gleich nach der Halbzeit, in der 47. Minute, erhöhte Gründler erneut, diesmal nach einem Pass von Akashdeep Singh. In der 80. Minute setzte Tjark Langanke mit einem weiteren Treffer, ebenfalls vorbereitet von Singh, den Schlusspunkt zum 0:3.

Das Spiel findet am 28. Mai statt.

Im Heimspiel setzte sich der SV Meckelstedt mit 4:3 gegen die SG Neuenwalde/Krempel/Holßel II durch. Murat Momcila markierte in der 21. Minute die Meckelstedter Führung, gefolgt von Nico Steffens, der nur zwei Minuten später erhöhte. Daniel Grave verwandelte zwei Elfmeter kurz vor der Pause und glich zum 2:2 aus. Sven Wiegemann brachte Meckelstedt in der 54. Minute erneut in Führung, bevor Momcila in der Nachspielzeit auf 4:2 stellte. Hannes Jandke verkürzte in der 90. Minute (+4) per Freistoß auf 4:3.

Das Spiel wurde aufgrund starker Regenfälle abgebrochen. Zu diesem Zeitpunkt führte der Meister bereits mit 8:0. So wurde das Spiel auch gewertet.

Der TSV Debstedt II besiegte im Heimspiel den TSV Düring klar mit 6:1. Dominik Hetke eröffnete bereits in der 8. Minute den Torreigen, gefolgt von Niklas Marke (15.) und Hendrik Senkbeil (20.), die die Führung auf 3:0 ausbauten. Till Rammenzweig erhöhte kurz vor der Halbzeit auf 4:0 und schnürte in der 52. Minute seinen Doppelpack. Mattis Schröder setzte den Schlusspunkt in der 66. Minute. Christian Mbulu sorgte in der 69. Minute für den Ehrentreffer der Gäste. Die Vizemeisterschaft ist den Debstedtern nicht mehr zu nehmen.