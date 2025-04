3. Kreisklasse Cuxhaven: Der 19. Spieltag im Überblick

– Foto: FuPa Lüneburg

Der 19. Spieltag der 3. Kreisklasse Cuxhaven Süd im Überblick:

Der FC Geestland IV gewann mit 2:1 gegen den FC Lune III durch. Das erste Tor fiel in der 45. Minute durch Jannis Olesch. Nach der Halbzeit glich Andreas Monsees in der 54. Minute für Lune aus, doch Christian Theinert sicherte Geestland in der 79. Minute den Sieg.

Die Gäste gingen in der 56. Minute durch Bjarne Schabert in Führung, doch brachten die Führung nicht über die Zeit. Kyan Poppe glich in der 73. Minute per Kopfball aus und in der Schlussphase, in der 88. Minute, sorgte Arthur Schulz für den umjubelten Siegtreffer und sicherte den Hausherren drei Punkte.

Im Duell zwischen dem FC Lune IV und dem TSV Debstedt II teilten sich beide Teams die Punkte. Thorsten Stucke brachte die Gastgeber in Führung. Nur vier Minuten später erhöhte Silvio Apostolov auf 2:0. Doch Debstedt schlug zurück: Dominik Hetke verkürzte in der 30. Minute mit einem Kopfball. In der Nachspielzeit sicherte Hetke den Gästen per Elfmeter den Ausgleich.

Die Heimelf startete fulminant: Bereits in der 2. Minute erzielte Maurice Hartmann das 1:0. Zwölf Minuten später erhöhte Bastian Bresser auf 2:0. Nach der Pause kam Düring zurück ins Spiel: Keno Stukenbröker traf in der 55. Minute zum 2:1 und in der letzten Minute der regulären Spielzeit sicherte Christian Heinrich den Gästen den Punkt.

Die Gäste gingen in der 25. Minute durch Jan-Ole Kohlhorst in Führung, doch die Antwort der Heimelf ließ nicht lange auf sich warten: Nur vier Minuten später glich Daniel Grave per Kopf aus. Kurz vor der Halbzeit, in der 44. Minute, sorgte Fabian Deicke für die Führung der Neuenwalder, erneut vorbereitet von Wegen.