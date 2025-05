3 Gegentore in den ersten 27 Minuten

Nach einer rabenschwarzen Anfangsphase unterlag der MTV dem Tabellenzweiten aus Bad Aibling klar mit 1-4.



Zweimal Nina Klein und Isabell Bischoff bestraften Diessner Nachlässigkeiten früh, so dass die Partie bereits nach 27 Minuten so gut wie entschieden war. Erst nach dem Seitenwechsel trat die Elf vom Ammersee bissiger und entschlossener auf. Die Gäste kamen zu guten Torabschlüssen, Bad Aibling verlor den Ball in dieser Phase oft früh und wirkte etwas nachlässig. Dennoch blieben die Gastgeberinnen stets gefährlich und trafen durch Alexandra Fridgen nach 70 Minuten zum 4-0. Diessen wehrte sich, nach einem schönen Angriff schloss Zoe Klein ein Zuspiel von Andrea Bichler zum 1-4 Ehrentreffer ab. Mehr wollte dem MTV aber nicht gelingen.



Am kommenden Wochenende heißt es nun Kräfte sammeln für den Saisonendspurt. Der MTV Diessen ist spielfrei, bestreitet dann am 29.05. das Nachholspiel gegen Langengeisling (wegen des Diessner Töpfermarkts ist der Spielort Fuchstal) und am darauffolgenden Samstag geht's zum designierten Meister nach Überacker.