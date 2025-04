3. Finaltag im Kreis: BauPokal-Titel werden am 1. Mai vergeben

Seit Anfang März kämpfen nun die bayerischen U15-Juniorenmannschaften wieder um einen der begehrten Startplätze bei den BauPokal-Kreisfinals, die dieses Jahr am 1. Mai stattfinden. An diesem Wochenende werden in den 22 bayerischen Fußballkreisen die vier besten Teams der jeweiligen Region aufeinandertreffen. Im Final-Four-Modus wird dann um den Titel „Kreissieger 2025“ gespielt